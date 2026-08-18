Khi nhu cầu sử dụng ôtô không còn giới hạn ở đô thị, lựa chọn xe SUV cũng thay đổi: thuận tiện sử dụng hàng ngày nhưng vẫn linh hoạt cho những hành trình khác.

Sau một tuần học tập và làm việc, việc dành một hoặc hai ngày để rời thành phố đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ và gia đình. Điểm đến không nhất thiết cách xa hàng trăm kilomet, đôi khi chỉ là một khu camping ngoại ô, một vùng biển gần thành phố hay một nơi đủ yên tĩnh để dành thời gian bên gia đình.

Những thay đổi trong phong cách sống cũng phần nào tác động đến cách lựa chọn ôtô. Bên cạnh thiết kế, công nghệ hay chi phí sở hữu, người dùng ngày càng cần một chiếc xe đáp ứng nhiều tình huống: thuận tiện khi đi làm hàng ngày, nhưng vẫn có không gian, sự thoải mái và khả năng vận hành phù hợp khi muốn đi xa.

“Rời phố” cuối tuần đang thay đổi cách người trẻ chọn xe SUV.

Đây cũng là hướng tiếp cận của Jaecoo J5 Premium, mẫu SUV động cơ xăng được phát triển theo hướng linh hoạt từ phố thị đến những hành trình khám phá, phù hợp với nhu cầu của người trẻ và gia đình hiện đại.

SUV đô thị ngày càng cần đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng

Với phần lớn người dùng, sở hữu SUV không đồng nghĩa với việc thường xuyên chinh phục địa hình khó. Một chuyến đi cuối tuần thực tế hơn thường bắt đầu bằng cao tốc, tiếp nối bằng quốc lộ và đôi khi kết thúc ở một đoạn đường nhỏ dẫn vào khu camping, resort hay điểm nghỉ chân giữa thiên nhiên.

Trong những tình huống đó, điều người lái cần không hẳn là khả năng off-road chuyên dụng, mà là một chiếc xe đủ thoải mái trên đường dài, linh hoạt khi điều kiện mặt đường thay đổi nhưng vẫn thuận tiện để sử dụng mỗi ngày.

Jaecoo J5 Premium - mẫu SUV động cơ xăng được phát triển theo hướng linh hoạt từ phố thị đến những hành trình khám phá.

Jaecoo J5 Premium sở hữu kích thước 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 176 mm. Thiết kế vuông vức tạo nên diện mạo khỏe khoắn đặc trưng của SUV, trong khi kích thước tổng thể vẫn phù hợp với việc di chuyển thường xuyên trong thành phố.

Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, hướng đến sự cân bằng giữa độ ổn định và êm ái trên nhiều điều kiện mặt đường. Thay vì hướng tới những địa hình khắc nghiệt, J5 Premium tập trung vào sự linh hoạt để người dùng có thể dễ dàng mở rộng hành trình ra ngoài những cung đường quen thuộc.

Cân bằng giữa khả năng vận hành và sử dụng hàng ngày

Jaecoo J5 Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L Turbo kết hợp hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những hành trình đường dài.

Đây là cấu hình động lực quen thuộc, phù hợp với nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV dễ sử dụng. Trong tuần, xe có thể phục vụ những lịch trình thường nhật như đi làm, đưa đón gia đình; đến cuối tuần, động cơ tăng áp kết hợp khoảng sáng gầm và hệ thống treo sau đa liên kết tạo thêm sự linh hoạt khi hành trình chuyển từ đường phố sang cao tốc, quốc lộ hay những cung đường ngoại ô.

Jaecoo J5 Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L Turbo kết hợp hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm.

Sự thuận tiện còn đến từ những trang bị người dùng có thể sử dụng thường xuyên. Tính năng đề nổ và điều khiển xe từ xa bằng chìa khóa cho phép chủ xe chủ động hơn trước mỗi hành trình. Khi di chuyển trên cao tốc hoặc những cung đường dài, ga tự động Cruise Control và tính năng giới hạn tốc độ góp phần giảm thao tác cho người lái và hỗ trợ duy trì tốc độ phù hợp.

Bên cạnh đó, J5 Premium được trang bị kính cách âm hai lớp, góp phần hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài và tạo không gian cabin dễ chịu hơn khi di chuyển. Các trang bị kết nối như Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp hệ thống giải trí, đáp ứng những nhu cầu thường xuyên trên xe. Các công nghệ an toàn như ABS, EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và hệ thống giám sát áp suất lốp cũng góp phần hỗ trợ người lái trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sự kết hợp giữa động cơ xăng quen thuộc, nền tảng khung gầm và những công nghệ thiết thực giúp J5 Premium hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV thuận tiện trong tuần nhưng vẫn sẵn sàng cho những kế hoạch cuối tuần.

Không gian rộng rãi cho những chuyến đi cùng gia đình

Một chuyến đi cuối tuần thường đồng nghĩa với việc dành nhiều thời gian trên xe và mang theo nhiều hành lý hơn so với hành trình hàng ngày. Vì vậy, không gian và sự thoải mái trong cabin cũng trở thành yếu tố quan trọng khi người dùng lựa chọn SUV.

Jaecoo J5 Premium hướng tới tối ưu không gian cho cả người ngồi và hành lý. Cách bố trí cabin theo hướng hiện đại, thực dụng giúp chiếc xe thích nghi với nhiều tình huống.

Với chiều rộng 1.860 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm cùng thiết kế thân xe vuông vức, Jaecoo J5 Premium hướng tới tối ưu không gian cho cả người ngồi và hành lý. Cách bố trí cabin theo hướng hiện đại, thực dụng giúp chiếc xe thích nghi với nhiều tình huống, từ di chuyển trong thành phố đến khi cả gia đình chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

Không gian sử dụng linh hoạt cũng phù hợp với tinh thần “Enjoy Each Moment Outdoors – Tận hưởng từng khoảnh khắc thiên nhiên” của dòng J5. Với nhiều người trẻ, một chiếc SUV không nhất thiết phải đưa họ đến những địa hình khó, mà quan trọng hơn là tạo sự chủ động để bất cứ khi nào có thời gian, cả gia đình có thể lên xe và rời khỏi thành phố.

Giá từ 499 triệu đồng cùng chính sách mở bán đến hết tháng 8

Bên cạnh khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, mức giá cũng giúp Jaecoo J5 Premium trở thành lựa chọn đáng chú ý với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV đầu tiên.

Jaecoo J5 Premium được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá niêm yết 599 triệu đồng. Từ nay đến hết 31/8/2026, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án ưu đãi tùy theo nhu cầu.

Bên cạnh khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, mức giá cũng giúp Jaecoo J5 Premium trở thành lựa chọn đáng chú ý với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV đầu tiên.

- Với phương án thứ nhất, J5 Premium có giá sau ưu đãi 569 triệu đồng, đồng thời khách hàng được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu với tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe và 1 năm bảo hiểm vật chất.

- Với phương án thứ hai, khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi tương đương 7 năm miễn phí đổ xăng. Sau khi quy đổi giá trị ưu đãi, J5 Premium có mức giá đặc biệt 499 triệu đồng.

Hai phương án mang đến sự linh hoạt cho người mua: lựa chọn hỗ trợ tài chính để giảm áp lực trong giai đoạn đầu sở hữu xe hoặc tối ưu trực tiếp chi phí sử dụng trong thời gian dài. Đặc biệt, mức giá quy đổi 499 triệu đồng đặt J5 Premium vào một khoảng ngân sách dễ tiếp cận hơn, trong khi người dùng vẫn nhận được kích thước của một mẫu SUV, động cơ 1.5 Turbo, treo sau đa liên kết cùng nhiều trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế.

Bảo hành dài hạn, thêm sự an tâm trong quá trình sở hữu

Đi cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, Jaecoo J5 Premium được áp dụng chế độ bảo hành dài hạn của Omoda & Jaecoo Việt Nam với bảo hành xe 10 năm hoặc 1 triệu km và bảo hành động cơ xăng 10 năm hoặc 1 triệu km. Xe được phân phối thông qua mạng lưới hơn 40 nhà phân phối chính hãng của Omoda & Jaecoo Việt Nam trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho khách hàng từ quá trình tìm hiểu, lái thử đến bảo dưỡng và sử dụng dịch vụ hậu mãi.

Bên cạnh J5 Premium sử dụng động cơ xăng, dòng J5 tại Việt Nam còn có các lựa chọn điện hóa gồm J5 SHS-H ứng dụng công nghệ Super Hybrid System và J5 EV Flagship. Việc cung cấp ba hệ truyền động trên cùng dòng sản phẩm giúp khách hàng lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu và thói quen di chuyển của mình.

Với J5 Premium, động cơ xăng quen thuộc, không gian rộng rãi, hệ thống treo sau đa liên kết cùng mức giá đặc biệt từ 499 triệu đồng tạo nên một lựa chọn hướng đến nhu cầu khá thực tế: một chiếc SUV thuận tiện để sử dụng mỗi ngày nhưng vẫn đủ linh hoạt để “rời phố” khi cuối tuần đến. Bởi “Tận hưởng mọi khoảnh khắc thiên nhiên” không nhất thiết phải bắt đầu bằng một hành trình thật xa; đôi khi chỉ là một sáng cuối tuần, khi cả gia đình lên xe và dành thời gian bên nhau ở một nơi gần thiên nhiên hơn.