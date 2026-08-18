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Số hóa - Xe

Thương vụ thâu tóm ManusAI của Meta bị đảo ngược một cách kỳ lạ

Hai người đứng đầu công ty Butterfly Effect đã bán Manus cho Meta với giá 2 tỷ USD hiện không được phép rời khỏi Trung Quốc do bị chính quyền triệu tập.

Tuệ Minh

Manus, cái tên AI Trung Quốc từng khiến cả thế giới công nghệ chú ý đầu năm 2025, vừa thông báo sẽ sớm quay lại hoạt động độc lập, sau khi thương vụ Meta mua lại công ty này với giá khoảng 2 tỷ USD bị chính phủ Trung Quốc buộc phải đảo ngược.

Đây là một trong những vụ việc kỳ lạ nhất ngành công nghệ năm nay, một công ty được mua rồi lại phải tách ra, và những người bán nó giờ tính chuyện mua lại chính mình.

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Ông chủ của Meta đã bị chính phủ Trung Quốc buộc phải đảo ngược thương vụ thao tóm ManusAI.

Manus là một "trợ lý AI hành động", khác với chatbot thông thường ở chỗ nó không chỉ trả lời câu hỏi mà tự thực hiện luôn công việc. Nó tự lên kế hoạch, tự duyệt web tìm thông tin, tự viết code, tự tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh như một trang web hay bài thuyết trình, gần như không cần con người can thiệp giữa chừng.

Manus không tự huấn luyện AI của riêng mình, mà dùng Claude của Anthropic và bản Qwen của Alibaba đã được tinh chỉnh làm bộ não bên dưới, còn công ty đứng sau nó, Butterfly Effect, chỉ tập trung xây dựng lớp điều khiển giúp AI biết cách hành động trong thế giới thực.

Manus ra mắt tháng 3/2025 và gây sốt gần như ngay lập tức, lượng người dùng đăng ký trải nghiệm vượt 2 triệu lượt chỉ trong 1 tuần, video giới thiệu đạt 1 triệu lượt xem trong chưa đầy 20 giờ.

Trước khi thành công, ByteDance từng đề nghị mua lại công ty với giá 30 triệu USD, người sáng lập Xiao Hong từ chối. Sau khi nổi tiếng, nhiều chính quyền địa phương Trung Quốc muốn rót vốn đầu tư, nhưng ông cũng từ chối, vì lo ngại quan hệ quá gần với chính quyền trong nước sẽ gây khó khăn khi công ty muốn mở rộng ra thị trường phương Tây.

Để tránh rủi ro đó, Butterfly Effect chuyển hẳn trụ sở sang Singapore. Tháng 4/2025, công ty gọi vốn thành công 75 triệu USD từ quỹ Benchmark của Mỹ, định giá gần 500 triệu USD.

Chỉ 8 tháng sau, tháng 12/2025, Meta công bố mua lại toàn bộ công ty với giá khoảng 2 tỷ USD, gấp 4 lần định giá trước đó. Nhưng niềm vui không kéo dài.

Ngày 27/4/2026, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc chính thức ra lệnh chặn và yêu cầu hủy bỏ thương vụ, với lý do an ninh quốc gia.

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Vấn đề xuất khẩu công nghệ hiện đang được các cường quốc kiểm soát chặt chẽ.

Thông điệp từ phía Trung Quốc rất rõ ràng, việc một công ty chuyển trụ sở ra nước ngoài không đồng nghĩa nó thoát khỏi quyền kiểm soát của Bắc Kinh, nếu công nghệ cốt lõi và đội ngũ kỹ thuật vẫn có gốc gác từ Trung Quốc.

Giới phân tích gọi đây là dấu chấm hết cho chiêu "rửa quốc tịch qua Singapore" mà không ít startup Trung Quốc từng áp dụng để dễ gọi vốn từ nhà đầu tư phương Tây và tránh sự giám sát trong nước.

Diễn biến còn kịch tính hơn ở chỗ 2 nhà sáng lập Xiao Hong và Ji Yichao từng bị triệu tập tới Bắc Kinh hồi tháng 3/2026 và bị cấm xuất cảnh kể từ đó tới nay.

Sau lệnh cấm, Meta buộc phải tháo gỡ nhằm đảo ngược thương vụ. Đầu tiên là Meta tắt quyền chia sẻ dữ liệu, chặn nhân sự Manus truy cập hệ thống nội bộ của Meta.

Tình huống trở nên trớ trêu khi chính các nhà sáng lập của Manus giờ phải tìm cách gọi vốn khoảng 1 tỷ USD để mua lại công ty của mình từ tay Meta, đúng bằng mức định giá mà Meta từng bỏ ra. Trong khi đó, tập đoàn Tencent được cho là đang đàm phán để giành lấy cổ phần chi phối trong công ty.

Ngày 11/8, Manus chính thức thông báo với người dùng rằng công ty sẽ sớm quay lại hoạt động độc lập. Dữ liệu của một số người dùng phát sinh từ ngày 29/12/2025, thời điểm thương vụ Meta hoàn tất cho đến nay sẽ bị xóa trong khoảng ngày 23 và 24/8. Người dùng bị ảnh hưởng có thời hạn tới hết ngày 23/8 để tự sao lưu dữ liệu của mình trước khi bị xóa vĩnh viễn.

Câu chuyện Manus giờ trở thành một bài học kinh điển cho bất kỳ startup nào muốn quốc tế hóa mà vẫn giữ gốc rễ công nghệ ở một quốc gia có quy định chặt về xuất khẩu công nghệ.

Chuyển trụ sở ra nước ngoài có thể giúp dễ gọi vốn hơn, nhưng không nhất thiết giúp thoát khỏi tầm với của chính phủ nơi công nghệ cốt lõi được sinh ra.

Manus AI có gì hấp dẫn? | VTC News
AI World/Butterfly Effect
#Manus #Manus AI #Meta #Thương vụ mua bán ManusAI và đảo ngược #Chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ Trung Quốc #Vai trò và hoạt động của ManusAI trong AI tự hành

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Chỉ ít ngày sau khi thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ USD được công bố, chính phủ Trung Quốc tuyên bố rà soát để đánh giá nguy cơ vi phạm kiểm soát xuất khẩu và chuyển giao công nghệ.
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Số hóa - Xe

AI khiến giá RAM quay về mặt bằng gần 20 năm trước

Cơn khát bộ nhớ phục vụ AI đang đảo chiều xu hướng giảm giá kéo dài hàng thập kỷ, khiến RAM tính theo mỗi GB trở lại mặt bằng của nhiều năm trước.

Trong nhiều thập kỷ, RAM là một trong những linh kiện có tốc độ giảm giá ấn tượng nhất của ngành công nghệ. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng trong khi chi phí tính trên mỗi GB liên tục đi xuống, giúp máy tính, smartphone và nhiều thiết bị điện tử phổ biến hơn. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư AI đang tạo ra một nghịch lý chưa từng thấy: nhu cầu bộ nhớ tăng quá nhanh khiến giá RAM đảo chiều mạnh. Daniel Lemire, chuyên gia về hiệu năng phần mềm và nhà khoa học máy tính, cho rằng thị trường hiện nay đã xóa đi một phần đáng kể thành quả giảm giá tích lũy trong gần hai thập kỷ.

Theo dữ liệu được David Shim tổng hợp cho dự án DAM của Đại học Stanford, mức giá bán lẻ thấp nhất của RAM DDR5 hiện vào khoảng 11,41-13,28 USD/GB. Đây là mặt bằng khá gần với giá DDR2 từng xuất hiện trong giai đoạn 2007-2008, khoảng 11-15 USD/GB. Lemire vì thế nhận định giá RAM tính theo dung lượng đã quay về mức tương đương năm 2007, một diễn biến mà ông đánh giá là rất bất thường đối với ngành phần cứng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chủ yếu là so sánh theo giá danh nghĩa. Khi quy đổi theo lạm phát về USD năm 2024, mức giá hiện tại tương đương khoảng 10,94-12,74 USD/GB, gần với mặt bằng DDR3 năm 2011 hơn.

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Số hóa - Xe

YouTube siết điều kiện kiếm tiền, Shorts sẽ khó hơn từ 2027

YouTube chuẩn bị thay đổi hàng loạt quy định kiếm tiền từ năm 2027, trong đó đáng chú ý là yêu cầu mới với Shorts và các kênh mới.

YouTube đang chuẩn bị một đợt thay đổi đáng chú ý đối với Chương trình Đối tác YouTube (YPP), dự kiến áp dụng từ ngày 1/2/2027 trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo thông tin được công bố, nền tảng sẽ điều chỉnh cách phân bổ doanh thu từ thuê bao, siết tiêu chuẩn đối với nội dung Shorts và nâng ngưỡng để các nhà sáng tạo mới có thể tham gia chia sẻ doanh thu quảng cáo. Đây được xem là một trong những thay đổi đáng kể nhất của YouTube đối với hệ thống kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo kể từ năm 2018. Với những người đang xây dựng kênh YouTube, đặc biệt là nhóm tập trung vào video ngắn, các yêu cầu mới có thể khiến cuộc đua thu hút người xem trở nên khốc liệt hơn. Thay vì chỉ tạo ra số lượng lớn video để tìm kiếm lượt xem, nhà sáng tạo sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nội dung, mức độ tương tác và khả năng duy trì lượng khán giả ổn định.

Một trong những điểm đáng chú ý là YouTube Premium Lite được mở rộng tới toàn bộ thị trường đang cung cấp YouTube Premium, trong đó có Việt Nam. Gói dịch vụ này hướng tới những người muốn giảm quảng cáo khi xem phần lớn nội dung, đồng thời cung cấp thêm một số tính năng như phát video trong nền hoặc xem ngoại tuyến tùy nội dung và thị trường. Đối với nhà sáng tạo, sự thay đổi nằm ở cách YouTube phân bổ nguồn doanh thu từ nhóm thuê bao này. Theo cơ chế mới được công bố, nền tảng sẽ dành một phần doanh thu ròng từ YouTube Premium và Premium Lite vào các quỹ phân bổ cho nhà sáng tạo, sau đó tính toán dựa trên thời lượng cũng như lượt xem của người đăng ký. Phần doanh thu này được phân bổ theo tỷ lệ 55% cho video dài và 45% cho Shorts. Điều đó có thể tạo thêm nguồn thu cho những kênh sở hữu lượng người xem trung thành, bởi doanh thu từ thuê bao sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào số lần quảng cáo được hiển thị.

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