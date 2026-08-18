Bình nước nóng có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Không chỉ điều hòa, bình nước nóng cũng có thể âm thầm ngốn điện cả ngày nếu cài nhiệt độ quá cao hoặc sử dụng không đúng cách.

Khi muốn tìm nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, nhiều gia đình thường kiểm tra điều hòa, tủ lạnh hay máy giặt trước tiên. Tuy nhiên, bình nước nóng điện cũng là thiết bị đáng chú ý, bởi nó có thể tiếp tục tiêu thụ năng lượng ngay cả khi không có người sử dụng nước nóng. Khác với những thiết bị chỉ hoạt động khi được bật, bình nước nóng thường tự động kích hoạt nhiều lần trong ngày để duy trì mức nhiệt đã cài đặt, bù lại lượng nhiệt thất thoát khỏi bồn chứa.

Cơ chế này giúp nước luôn sẵn sàng khi cần, nhưng đồng thời cũng khiến thiết bị tiêu thụ điện liên tục theo chu kỳ. Mức tiêu thụ thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ cài đặt, dung tích bình và điều kiện lắp đặt. Một chiếc bình có dung tích lớn hơn nhu cầu sử dụng sẽ phải làm nóng lượng nước nhiều hơn, trong khi khả năng cách nhiệt không tốt khiến nhiệt thất thoát nhanh và hệ thống phải hoạt động thường xuyên hơn. Vì vậy, việc lựa chọn thiết bị phù hợp với quy mô gia đình cũng có thể góp phần kiểm soát hóa đơn điện.

Bình nước nóng có thể liên tục kích hoạt để duy trì nhiệt độ, ngay cả khi gia đình không sử dụng nước nóng.

Một trong những cách đơn giản nhất để giảm lượng điện tiêu thụ là kiểm tra lại nhiệt độ của bộ điều nhiệt. Theo khuyến nghị được đề cập, mức khoảng 55-60°C có thể tạo sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng, hiệu quả năng lượng và an toàn. Nếu nhiệt độ được đặt cao hơn mức cần thiết, bình sẽ phải tiêu tốn thêm năng lượng để làm nóng và duy trì nước ở mức nhiệt đó. Người dùng có thể kiểm tra cài đặt hiện tại và điều chỉnh xuống mức phù hợp thay vì mặc định sử dụng nhiệt độ quá cao.

Bên cạnh việc điều chỉnh nhiệt độ, bảo trì cũng đóng vai trò quan trọng. Cặn vôi tích tụ trong quá trình sử dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bình, khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn để đạt mức nhiệt mong muốn. Do đó, vệ sinh và kiểm tra bình nước nóng định kỳ là một trong những biện pháp giúp duy trì hiệu suất thiết bị. Với những gia đình sử dụng điện theo khung giờ, tận dụng thời điểm giá điện thấp cũng có thể là một cách khác để giảm chi phí vận hành.

Ngoài bình nước nóng, người dùng cũng có thể rà soát lại thói quen sử dụng các thiết bị gia dụng khác. Chẳng hạn, chương trình ECO trên máy rửa bát được thiết kế để giảm mức tiêu thụ điện trong quá trình vận hành mà vẫn duy trì hiệu quả làm sạch. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ như vậy có thể giúp gia đình kiểm soát lượng điện sử dụng tốt hơn. Quan trọng nhất, thay vì chỉ tập trung vào một thiết bị có công suất lớn, người dùng nên xem xét cả những thiết bị hoạt động theo chu kỳ hoặc âm thầm tiêu thụ điện trong thời gian dài, bởi chính phần năng lượng bị bỏ qua này có thể góp phần đáng kể vào hóa đơn cuối tháng.