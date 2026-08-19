[INFOGRAPHIC] Corsair Harpoon v2 Wireless, chuột gaming 80g, cảm biến 26K DPI

Corsair Harpoon v2 Wireless sở hữu thiết kế công thái học, cảm biến Marksman 26K, kết nối 3 chế độ và pin tối đa 210 giờ
Chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh chủ trương, giúp dự án The Sunrise Bay 55.000 tỷ đồng khởi động lại thành công.
Kia Sonet bản tiêu chuẩn tại Việt Nam vừa hạ giá còn 450 triệu đồng. So với Hyundai Venue, Toyots Raize và Suzuki Fronx, mẫu xe Hàn sở hữu giá cạnh tranh hơn.
Những thông tin Galaxy S26 FE bị rò rỉ cho thấy vẫn là của Galaxy S25 FE. Có nghĩa rằng với việc tăng giá thêm 50USD, người dùng mua thêm 1 năm cập nhật.
Công nghệ laser diệt muỗi của Trung Quốc gây sốt với tuyên bố hạ 30 con mỗi giây, nhưng hiệu quả và độ an toàn thực tế vẫn còn nhiều dấu hỏi.
Honda City thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2026. So với thế hệ hiện tại, City mới có nhiều điều chỉnh về thiết kế và trang bị.
Không chỉ điều hòa, bình nước nóng cũng có thể âm thầm ngốn điện cả ngày nếu cài nhiệt độ quá cao hoặc sử dụng không đúng cách.
Smartphone ngày càng chụp ảnh đẹp nhưng người Nga vẫn mạnh tay mua máy ảnh, đặc biệt là mirrorless, khiến thị trường tăng trưởng lên mức kỷ lục.
Lamborghini vừa chính thức ra mắt Revuelto SV tại Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026, đánh dấu sự xuất hiện của thành viên mới trong dòng Super Veloce (SV).
Khi nhu cầu sử dụng ôtô không còn giới hạn ở đô thị, lựa chọn xe SUV cũng thay đổi: thuận tiện sử dụng hàng ngày nhưng vẫn linh hoạt cho những hành trình khác.
Màn hình công thái học, độ phân giải cao cùng công nghệ giảm ánh sáng xanh, nhấp nháy đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho góc học tập.
Mẫu xe sedan Mercedes-Benz C-Class 2027 được bổ sung nhiều công nghệ mới, động cơ mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh tăng áp và diện mạo nổi bật hơn.
Giữa lúc AI liên tục định hình tương lai công nghệ, một cộng đồng lại quay về quá khứ, săn tìm, sửa chữa và hồi sinh những chiếc máy tính hàng chục năm tuổi.
Toyota Hilux đang được các đại lý Việt giảm giá trực tiếp sau khi nguồn cung ổn định hơn. Bản Pro giảm tới 40 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống 666 triệu đồng.
Một xe giao hàng tự hành tại Trung Quốc lao thẳng xuống hố công trình dù chướng ngại vật khá rõ, làm dấy lên câu hỏi về giới hạn của công nghệ tự lái.
Mức giá quy đổi chỉ từ 15,5 triệu đồng cùng thiết kế cổ điển, cốp xe rộng tới 30 lít, Wuyang-Honda UQ3 2026 mới hứa hẹn sẽ gây sốt thị trường xe máy điện.
Hai người đứng đầu công ty Butterfly Effect đã bán Manus cho Meta với giá 2 tỷ USD hiện không được phép rời khỏi Trung Quốc do bị chính quyền triệu tập.
Mới đây, một số đại lý BYD Việt Nam mới đây đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu Sealion 5 DM-i 2026, mẫu SUV hybrid cắm sạc dự kiến có giá hơn 700 triệu đồng.
Mới đây, hãng siêu xe Ferrari đã đưa Luce Tailor Made “Chassis 0” lên sàn đấu giá. Đây là biến thể đầu tiên của EV Luce được hoàn thiện theo cấu hình đặc biệt.
Ngày 15/8 vừa qua, đội đua Mitsubishi Ralliart cùng bộ ba bán tải Mitsubishi Triton đã bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đua xe địa hình châu Á 2026.
Toyota vừa giới thiệu bộ phụ kiện GR Parts dành cho Harrier tại Nhật Bản, bổ sung hàng loạt chi tiết ngoại thất thể thao cùng nâng cấp hỗ trợ khả năng vận hành.
Được giao nhiệm vụ đặt lịch gym, một AI agent bất ngờ tự phát hiện lỗ hổng API, hủy suất của người khác để đưa chủ nhân lên trước.