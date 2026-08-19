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[INFOGRAPHIC] Corsair Harpoon v2 Wireless, chuột gaming 80g, cảm biến 26K DPI

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Corsair Harpoon v2 Wireless, chuột gaming 80g, cảm biến 26K DPI

Corsair Harpoon v2 Wireless sở hữu thiết kế công thái học, cảm biến Marksman 26K, kết nối 3 chế độ và pin tối đa 210 giờ

Thiên Trang
info-corsair-harpoon-v2-wireless-01.jpg
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