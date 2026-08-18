Xe tự hành Trung Quốc lao xuống hố, lộ điểm yếu chí mạng

Đoạn video ghi lại cảnh một xe giao hàng tự hành lao xuống hố công trình ở Quảng Đông, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phương tiện gần như không có phản ứng trước chướng ngại vật lớn ngay phía trước: không giảm tốc, không đánh lái và cũng không kích hoạt phanh khẩn cấp. Sự cố nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận bởi nó cho thấy khoảng cách giữa khả năng vận hành trong điều kiện được kiểm soát và những tình huống thực tế phức tạp mà công nghệ tự lái phải đối mặt.

Theo hình ảnh được chia sẻ, tuyến đường xảy ra sự cố đang trong quá trình thi công, với một khu vực đào sâu nằm chắn trên lộ trình. Chiếc xe vẫn di chuyển theo hướng ban đầu với tốc độ tương đối ổn định trước khi rơi xuống rãnh và lật úp. Dù chưa có thông tin cho thấy nguyên nhân chính xác đến từ cảm biến, phần mềm hay dữ liệu bản đồ, vụ việc lập tức đặt ra câu hỏi về khả năng nhận biết địa hình bất thường của các phương tiện tự hành tốc độ thấp. Đây vốn là nhóm phương tiện đang được triển khai ngày càng nhiều tại khu dân cư, khuôn viên trường học, khu công nghiệp và các tuyến đường nội bộ ở Trung Quốc.

Xe giao hàng tự hành gặp sự cố khi di chuyển qua khu vực đường đang thi công tại Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Điểm đáng chú ý của vụ việc nằm ở chỗ các hệ thống tự lái hiện đại không chỉ dựa vào một loại cảm biến duy nhất. Camera, radar và LiDAR có thể phối hợp để nhận diện người, phương tiện, vật cản hay các cấu trúc trên đường. Tuy nhiên, một hố sâu lại đặt ra bài toán khác hoàn toàn so với một bức tường hoặc rào chắn. Với vật thể nhô lên khỏi mặt đường, cảm biến có thể dễ dàng xác định vị trí và kích thước; trong khi đó, một khoảng trống hoặc phần mặt đường bị đào xuống đòi hỏi hệ thống phải hiểu được hình học của địa hình, thay vì chỉ phát hiện một vật thể chắn đường. Nếu thuật toán không đánh giá đúng sự thay đổi độ cao, phương tiện có thể tiếp tục xem khu vực phía trước như một phần bình thường của tuyến đường.

Bản đồ số cũng có thể trở thành mắt xích quan trọng trong những tình huống như vậy. Phương tiện tự hành thường kết hợp dữ liệu cảm biến theo thời gian thực với bản đồ có độ chính xác cao để xác định vị trí và lựa chọn hành trình. Nhưng một hố công trình có thể xuất hiện chỉ vài giờ sau khi dữ liệu bản đồ được cập nhật. Nếu khu vực thi công chưa được đưa vào hệ thống hoặc thông tin cảnh báo chưa kịp đồng bộ, thuật toán có thể vẫn tin rằng con đường phía trước hoàn toàn thông thoáng. Đây là một trong những khác biệt lớn giữa môi trường thử nghiệm được chuẩn bị trước và thế giới thực, nơi đường sá liên tục thay đổi bởi công trình, vật cản tạm thời, thời tiết và hành vi của con người.

Vụ việc cũng cho thấy AI và công nghệ tự hành không phải lúc nào cũng hiểu thế giới theo cách con người quan sát bằng mắt thường. Một người đi đường có thể nhanh chóng nhận ra một đoạn đường bị đào và chủ động dừng lại, nhưng máy móc phải chuyển hình ảnh, tín hiệu cảm biến và dữ liệu bản đồ thành một mô hình toán học để đưa ra quyết định. Chỉ cần một mắt xích nhận diện sai hoặc dữ liệu đầu vào không đầy đủ, toàn bộ chuỗi xử lý phía sau có thể đưa đến kết quả nguy hiểm. Đặc biệt, xe giao hàng tự hành thường hoạt động ở tốc độ thấp nhưng lại di chuyển gần người đi bộ, phương tiện khác và hạ tầng đô thị, khiến yêu cầu về khả năng phản ứng trước tình huống bất thường càng cao.

Từ góc độ kỹ thuật, một hướng cải thiện quan trọng là tăng khả năng nhận diện những thay đổi bất thường trên bề mặt đường, bao gồm hố sâu, rãnh đào, đoạn đường sụt lún hoặc khu vực có độ cao thay đổi đột ngột. Hệ thống cũng cần ưu tiên cơ chế fail-safe: khi dữ liệu từ các cảm biến không thống nhất hoặc không đủ để xác định tình trạng phía trước, phương tiện nên giảm tốc hoặc dừng lại thay vì tiếp tục hành trình. Việc rút ngắn thời gian cập nhật bản đồ, bổ sung dữ liệu công trình theo thời gian thực và xây dựng hệ thống giám sát từ xa cũng có thể giảm đáng kể rủi ro. Với những phương tiện hoạt động trong môi trường phức tạp, sự kết hợp giữa tự động hóa và con người vẫn là một lớp bảo vệ quan trọng.

Sự cố tại Quảng Đông vì thế không nhất thiết chứng minh công nghệ tự lái Trung Quốc kém hiệu quả, nhưng nó phơi bày một thực tế mà ngành xe tự hành trên toàn thế giới vẫn phải giải quyết: máy móc có thể hoạt động rất tốt trong những tình huống đã được dự đoán, nhưng thế giới thực luôn tạo ra những trường hợp nằm ngoài dữ liệu huấn luyện. Khi phương tiện tự hành được đưa vào đời sống hàng ngày với quy mô lớn hơn, tiêu chuẩn đánh giá cũng không thể chỉ dừng ở khả năng đi đúng tuyến hay tránh những chướng ngại vật thông thường. Khả năng nhận biết điều bất thường, tự dừng khi không chắc chắn và chuyển quyền kiểm soát cho con người mới là những yếu tố quyết định liệu công nghệ này có thực sự đủ an toàn để phổ cập hay không.