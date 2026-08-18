Toyota Hilux mới giảm giá sốc tại đại lý Việt, bản Pro còn 666 triệu đồng

Toyota Hilux đang được các đại lý Việt giảm giá trực tiếp sau khi nguồn cung ổn định hơn. Bản Pro giảm tới 40 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống 666 triệu đồng.

Video: Đánh giá nhanh Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam,

Trong tháng 8/2026, mẫu xe bán tải Toyota Hilux thế hệ mới đang có dấu hiệu dồi dào hơn. Diễn biến này giúp nhiều showroom bắt đầu tung chính sách giảm giá, trong đó mức ưu đãi đáng chú ý nhất ghi nhận ở phiên bản Pro. Khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội cho thấy Hilux Pro có nơi được điều chỉnh giảm 40 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ mức niêm yết 706 triệu đồng xuống còn 666 triệu đồng.

Toyota Hilux mới giảm giá sốc tại Việt Nam, bản Pro còn 666 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giảm không đồng nhất giữa các điểm bán. Một số showroom khác tại Hà Nội đang chào Hilux Pro trong khoảng 675-680 triệu đồng, tương đương ưu đãi khoảng 26-31 triệu đồng so với giá công bố.

Đối với bản Trailhunter cao cấp nhất, mức khuyến mãi thấp hơn đáng kể. Một số đại lý giảm khoảng 13-14 triệu đồng, đưa giá giao dịch xuống khoảng 889-890 triệu đồng. Dù ưu đãi không lớn, con số này vẫn thấp hơn đáng kể nếu đặt cạnh Ford Ranger Wildtrak 2026 có giá 949 triệu đồng.

Một số showroom khác tại Hà Nội đang chào Hilux Pro trong khoảng 675-680 triệu đồng, tương đương ưu đãi khoảng 26-31 triệu đồng so với giá công bố.

Riêng phiên bản Hilux MT sử dụng hộp số sàn vẫn chủ yếu được bán theo mức niêm yết 632 triệu đồng tại nhiều đại lý ở Hà Nội. Ở một số địa phương khác, khách hàng có thể nhận mức giảm từ 10-20 triệu đồng, song chính sách này không được áp dụng đồng loạt tại tất cả showroom.

Cùng phân khúc bán tải, Mitsubishi Triton cũng đang được ưu đãi trong tháng 8. Toàn bộ các phiên bản đều nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối, giúp mức chi phí mua xe thực tế hạ xuống khoảng 616-868 triệu đồng tùy cấu hình.

Toyota Hilux ít khi được các đại lý giảm trực tiếp vào giá xe. Việc ưu đãi bắt đầu xuất hiện có thể xem là phản ứng theo mùa vụ, khi thị trường bước vào tháng Ngâu.

So với Hilux, Triton được áp dụng các chương trình kích cầu với tần suất dày hơn. Tuy nhiên, lượng xe bán ra vẫn chưa tạo được thế cạnh tranh đủ mạnh trước hai cái tên nổi bật của phân khúc là Toyota Hilux và Ford Ranger.

Toyota Hilux vốn ít khi được các showroom giảm trực tiếp vào giá xe. Việc ưu đãi bắt đầu xuất hiện có thể xem là phản ứng theo mùa vụ, khi thị trường bước vào tháng Ngâu - thời điểm nhu cầu mua ô tô thường giảm và các đại lý phải tăng sức hút bằng chính sách giá.