Rò rỉ thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S26 FE

Những thông tin Galaxy S26 FE bị rò rỉ cho thấy vẫn là của Galaxy S25 FE. Có nghĩa rằng với việc tăng giá thêm 50USD, người dùng mua thêm 1 năm cập nhật.

Samsung Galaxy S26 FE đang tiến gần thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 9. Những thông tin Galaxy S26 FE bị rò rỉ mới nhất cho thấy máy được cho là giữ lại phần lớn cấu hình quen thuộc của Galaxy S25 FE.

Nếu các thông tin này chính xác, Galaxy S26 FE sẽ là một mẫu điện thoại thiên về hoàn thiện và duy trì độ ổn định hơn là tạo ra một bước nhảy vọt về phần cứng.

Ngoài sự thay đổi một ít về thiết kế, Galaxy S26 FE đơn thuần là nhận thêm 1 năm cập nhật.

Theo danh sách thông số được WinFuture thu thập, Galaxy S26 FE sở hữu một bộ phần cứng mà nếu chỉ nhìn qua có thể dễ dàng liên tưởng đến Galaxy S25 FE.

Về thiết kế vật lý, Galaxy S26 FE được cho là có độ dày 7,4mm và trọng lượng 193g. Máy nặng hơn một chút so với thế hệ trước theo thông tin được cung cấp.

Nhìn tổng thể, những con số này cho thấy Samsung vẫn duy trì hướng thiết kế tương đối mỏng, trong khi kích thước màn hình 6,7 inch giúp thiết bị giữ được không gian hiển thị lớn.

Theo nguồn rò rỉ, Galaxy S26 FE được cho là trang bị chip Exynos 2500, đi kèm RAM 8GB. Người dùng nhiều khả năng sẽ có hai lựa chọn bộ nhớ trong gồm 128GB và 256GB. Đây là cấu hình được cho là gần như tương tự phiên bản tiền nhiệm.

Màn hình tiếp tục là một trong những thành phần đáng chú ý trên máy. Galaxy S26 FE được cho là sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6,7 inch, độ phân giải 2340 × 1080 pixel và tần số quét 120Hz.

Với những thông số này, trải nghiệm hiển thị về cơ bản vẫn đi theo công thức đã được sử dụng trên thế hệ trước. Kích thước màn hình lớn cùng tần số quét 120Hz và khi độ phân giải Full HD+ được giữ ở mức 2340 × 1080 pixel.

Hệ thống camera cũng không cho thấy một cuộc cách mạng về phần cứng. Galaxy S26 FE được cho là có camera chính 50MP, kết hợp với camera góc siêu rộng, nhiều khả năng sử dụng cảm biến 12MP nhưng thông tin này hiện chưa được xác nhận.

Máy được cho là còn có camera tele 8MP hỗ trợ zoom quang học 3x và camera trước 12MP. Cách Samsung bố trí hệ thống camera cho thấy hãng tiếp tục duy trì một bộ camera đa dụng thay vì tập trung vào một cảm biến duy nhất.

Samsung muốn duy trì độ ổn định cho dòng FE hơn là tạo ra một bước nhảy vọt về phần cứng.

Camera chính 50MP đóng vai trò chủ đạo, camera góc siêu rộng bổ sung góc chụp rộng hơn, còn ống kính tele 3x hướng tới nhu cầu chụp các chủ thể ở khoảng cách xa hơn.

Tuy nhiên, với dữ liệu hiện có, chưa thể nói rằng chất lượng camera sẽ thay đổi như thế nào so với Galaxy S25 FE. Ở phần mềm, Galaxy S26 FE được cho là chạy Android 17 cùng One UI 9.

Pin cũng được cho là nâng lên mức 4.900mAh và có thể sử dụng công nghệ silicon-carbon, đi kèm sạc nhanh có dây 45W. Tất cả những con số này hiện vẫn chỉ đến từ nguồn rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận.

Đây là một trong những thông số có thể khiến người dùng quan tâm khi đánh giá khả năng sử dụng hằng ngày, dù hiện chưa có dữ liệu cụ thể về thời gian sử dụng thực tế.

Điểm đáng nói nhất nằm ở nhận định khi đặt hai bảng thông số của Galaxy S26 FE và Galaxy S25 FE cạnh nhau: về cơ bản, mẫu điện thoại mới có thể được xem là Galaxy S25 FE với thiết kế được cập nhật.

Nếu những thay đổi về thông số đã khiến Galaxy S26 FE chưa thực sự tạo được ấn tượng mạnh, thì thông tin về giá lại càng khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn. Theo Dealabs, tại Pháp, Galaxy S26 FE được cho là có giá khởi điểm 799 euro. Con số này cao hơn 50 euro so với Galaxy S25 FE.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy S26 FE vẫn chưa chính thức ra mắt, vì vậy mọi đánh giá đều cần đặt trong phạm vi những thông tin rò rỉ được cung cấp. Tuy nhiên, nếu cấu hình và giá bán nói trên trở thành thông số chính thức, có thể hình dung khá rõ hướng đi của sản phẩm.

Samsung Galaxy S26 FE sẽ được cài đặt sẵn Android 17 với giao diện One UI 9.

Galaxy S26 FE dường như không được xây dựng để tạo ra một cuộc thay đổi toàn diện. Thay vào đó, Samsung có thể đang lựa chọn một hướng tiếp cận thận trọng hơn: giữ lại nền tảng phần cứng quen thuộc, cập nhật thiết kế và đưa sản phẩm lên Android 17 cùng One UI 9.

Galaxy S26 FE hiện giống một bản làm mới có kiểm soát hơn là một thế hệ FE tạo ra bước nhảy vọt. Chip Exynos 2500, RAM 8GB, màn hình AMOLED 6,7 inch 120Hz, camera 50MP, camera tele 3x, pin 4.900mAh và sạc 45W tạo thành một cấu hình khá đầy đủ.

Nếu Samsung thực sự ra mắt Galaxy S26 FE vào tháng 9 với những thông số này, điểm hấp dẫn lớn nhất có lẽ sẽ nằm ở thiết kế cập nhật và trải nghiệm tổng thể, thay vì một danh sách nâng cấp phần cứng dài. Cùng chờ các thông tin tiếp theo nhé.