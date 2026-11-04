Bộ KH&CN thông tin về quy định cấm nhập khẩu máy tính, điện thoại cũ

Quy định mới về cấm nhập khẩu nhiều loại thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng kiểm soát chặt hàng tiêu dùng công nghệ cũ, hạn chế các rủi ro an ninh và nguy cơ cháy nổ.

Tại họp báo thường kỳ do Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tổ chức sáng 4/11, đại diện đơn vị liên quan đã giải thích rõ hơn về Thông tư số 63, công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa, được ban hành ngày 27/10 và có hiệu lực từ 1/1/2027.

Thông tư 63 quy định cụ thể mã hồ sơ cho các sản phẩm công nghệ cũ bị cấm nhập khẩu. Ảnh: Cnet.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH&CN), quy định về cấm nhập khẩu các sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng không phải mới. Thông tư mới của Bộ KH&CN được đưa ra với hai lý do.

Lý do đầu tiên là yêu cầu về chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống pháp luật giữa lĩnh vực công nghệ số và quản lý ngoại thương. Đây không phải là việc mới, mà đã được thực hiện thường xuyên từ trước.

Thông tư mới giúp đồng bộ lại về mặt pháp lý, đưa ra các danh mục mã hồ sơ về thiết bị cùng quy định về nhập khẩu. Cụ thể, việc chuẩn hóa Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31 ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Tài chính, bảo đảm thuận lợi, minh bạch cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp khi tra cứu, xác định mã HS.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngoài ra, việc ban hành thông tư mới cũng là một bước bảo vệ người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước.

"Nếu tất cả hàng hóa, thiết bị cũ được nhập khẩu thì sẽ phát sinh rác thải điện tử. Ngoài ra, việc này còn nhằm hạn chế các rủi ro về an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân. Những thiết bị cũ, xuống cấp còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ", ông Lịch cho biết.

Bên cạnh đó, chính sách cũng nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài danh mục cấm nhập khẩu, có những thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng vẫn được phép nhập khẩu, chẳng hạn dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất bán dẫn hoặc dây chuyền, thiết bị phòng thí nghiệm chuyên ngành.

"Trước đây, chúng ta cấm những thiết bị này, nhưng theo thông tư mới, một số loại đã được cho phép nhập khẩu", đại diện Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo nói rõ.

Phụ lục của thông tư 63 quy định các thiết bị thuộc diện cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng gồm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng, thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471; điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây thuộc nhóm mã HS 8517.

Phụ lục cũng quy định các mã hồ sơ cho nhiều sản phẩm khác như micro, loa, tai nghe, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, màn hình, màn chiếu...

Ngoài ra, Thông tư số 26 của Bộ KH&CN vẫn cho phép doanh nghiệp Việt Nam được phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phục vụ mục đích đặc dụng, nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ tại nước ngoài.