“Bộ đội Cụ Hồ” điểm tựa sức khỏe cho người dân vùng thiên tai

Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngày 5/12, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Dự chương trình có Đại tá, Tiến sĩ Phan Đình Mừng - Phó Giám đốc bệnh viện Quân y 175/BQP, kiêm Giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình cùng hơn 60 đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện. Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Tâm - Phó CHT Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Trương Minh Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Điểm khám lưu động sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn lượt người dân chịu thiệt hại nặng sau mưa lũ. Ảnh: Tiến Lượng

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Bệnh viện Quân y 175 đã mang theo nhiều máy móc hiện đại như máy siêu âm màu, máy đo điện tim, máy chụp X- quang…cùng đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Đơn vị đã chuẩn bị dựng điểm khám lưu động, tiếp nhận hàng nghìn lượt người dân đến kiểm tra sức khỏe, nhất là người già, trẻ em và các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Đội ngũ y bác sĩ tiến hành đo huyết áp, siêu âm, khám các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da và tư vấn điều trị các bệnh mãn tính dễ tái phát sau mưa lũ.

Nhiều trường hợp được phát hiện sớm dấu hiệu bệnh lý và cấp thuốc điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng hướng dẫn bà con các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và phòng chống các dịch bệnh có thể bùng phát sau thiên tai.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 175 đã trao tặng hàng nghìn suất quà gồm tiền mặt và lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và vật dụng sinh hoạt giúp các hộ dân khắc phục khó khăn trước mắt; tặng trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã Hòa Thịnh.

Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175 cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nhân dân xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ và xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk). Ảnh: Tiến Lượng

Đoàn trực tiếp đến tận nhà các hộ gia đình có công cách mạng, hộ neo đơn khó khăn, người già yếu trên địa bàn thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh để khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho các gia đình. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người lính quân y đối với bà con vùng lũ lụt.

Hoạt động của đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho bà con bị ảnh hưởng thiên tai mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Theo Kế hoạch, Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175/ Bộ Quốc phòng sẽ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con Nhân dân xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ và xã Phú Hòa 2.