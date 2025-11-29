Hà Nội

Quân sự

Quân khu 5 sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán

Ngày 29/11, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ lực lượng xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập đổ sau mưa, lũ trên địa bàn Quân khu.

Trà Khánh

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu.

Theo kế hoạch, Quân khu sẽ thành lập các đội công tác xuống những địa phương bị thiệt hại do bão lũ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiến hành khảo sát từng hộ dân, lập danh sách sửa chữa và dựng mới nhà ở.

z7275017185728-85493e302cd56c84eccfc809e7a9b150.jpg
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng sớm được ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lực lượng và phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, việc hỗ trợ Nhân dân dựng lại nhà cửa không chỉ là nhiệm vụ cấp bách sau thiên tai mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 đối với Nhân dân.

z7275017189525-a3933cd1ae68eaad55f7da50734a2678.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ nhu cầu từng gia đình, chủ động tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp; tổ chức lực lượng thi công khoa học, chặt chẽ; tuyệt đối không để người dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong điều kiện thiếu thốn. Đồng thời làm tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền, động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng bắt tay thực hiện các nội dung đã được phân công.

