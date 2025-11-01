Quân chủng Hải quân tổ chức hỗ trợ, tặng quà Nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Các lực lượng Vùng 3 Hải quân đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sau mưa, lũ giúp đỡ người dân sớm ổn định đời sống sinh hoạt.

Ngày 1/11, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 tổ chức 06 tổ công tác do Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn, đến các xã (Hòa Tiến, Hòa Vang, Hà Nha), Phường (Hội An, Hội An Tây, Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn Đông) thuộc TP. Đà Nẵng và phường Phong Quảng, một số phường thuộc thành phố Huế hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các địa bàn nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Đại tá Vũ Đình Hiển, thăm, động viên, trao hỗ trợ của Quân chủng Hải quân đến gia đình cụ Lê Thị Ngọ, vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Đoàn bị thiệt hại sau mưa, lũ tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát địa bàn, trao tận tay những phần quà nghĩa tình đến với bà con vùng lũ, tập trung vào đối tượng bị thiệt hại nặng do mưa lũ, gia đình neo đơn, bệnh tật hiểm nghèo…

Ngoài kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt là 300 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân, trong đó 200 triệu đồng dành cho Nhân dân TP. Đà Nẵng và 100 triệu đồng cho TP. Huế, bên cạnh đó Quân chủng Hải quân và Vùng 3 còn hỗ trợ 02 tấn lương khô, quần áo mới, các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt... góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đơn vị Lữ đoàn 172, 161, 680, Trung đoàn 351, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật thuộc Vùng 3 Hải quân được giao nhiệm vụ đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức thực hiện, bảo đảm các phần quà được hỗ trợ được triển khai chặt chẽ, đến đúng đối tượng, kịp thời và an toàn.

Đại tá Vũ Đình Hiển cho biết: “Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”.

Lữ đoàn 172 tới thăm hỏi, động viên gia đình có người thân mất tích tại phường Hội An Tây.

Cũng trong ngày hôm nay, các lực lượng Vùng 3 Hải quân đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sau mưa, lũ, tập trung tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà ở, các vật dụng sinh hoạt của nhân dân, các trường học; xịt rửa bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Tổ chức lực lượng quân y thăm khám, cấp thuốc cho nhân dân, phun thuốc khử khuẩn đề phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh sau mưa, lũ lụt; tặng quà hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống sinh hoạt và các trường đón học sinh trở lại lớp học. Tiếp tục cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân bị mất tích tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.