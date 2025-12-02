Quân đội xây dựng 100 căn nhà hỗ trợ người dân vùng bão lũ Gia Lai

Từ 1/12, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho những gia đình bị sập trong đợt bão lũ vừa qua.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, được triển khai tại tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đảm nhận xây dựng 70 căn nhà; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (thuộc Quân khu V) phụ trách 30 căn còn lại. Để thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 20 đội thợ với lực lượng từ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 6 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Trung đoàn Bộ binh 739 và Trung đoàn Bộ binh 991. Mỗi đội có 10-15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bố trí 3-5 thợ xây có tay nghề cao. Các lực lượng của Quân đoàn 34, gồm Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34, cũng trực tiếp tham gia xây dựng.

Các lực lượng của Quân đoàn 34 và Quân khu 5 đồng loạt triển khai chiến dịch từ 1/12.

Trong quá trình triển khai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp chặt chẽ với Quân đoàn 34 và chính quyền các địa phương để rà soát đúng đối tượng được hỗ trợ; chuẩn bị đầy đủ vật chất, nơi ăn ở, phương tiện cho các tổ đội thi công.

Các đơn vị thực hiện báo cáo tiến độ hằng ngày nhằm kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Tất cả lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội và giữ gìn mối quan hệ quân – dân theo phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Quá trình triển khai, các lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và hộ dân cần xây nhà, lập kế hoạch cụ thể, triển khai bài bản, đảm bảo tiến độ.

Ngay trong ngày 1/12, các lực lượng đã đồng loạt ra quân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các hộ dân để khảo sát, xác định vị trí từng ngôi nhà; chốt phương án thiết kế, thời gian triển khai và bàn giao nhiệm vụ cho các đội thợ ở các xã, phường trong tỉnh.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành, bàn giao toàn bộ 100 căn nhà trước ngày 31/1/2026, tạo điều kiện để người dân kịp đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà mới, an toàn và vững chãi.