Xã hội

Bộ Công an có thư khen công an các đơn vị, địa phương trong cả nước

Bộ Công an đã có thư khen gửi thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương đã bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 2/9.

Gia Đạt

Ngày 3/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương đã bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

536282537-806143268645923-2461337545525322858-n.jpg
Ảnh minh họa.

Thư khen nêu rõ: Thời gian vừa qua, cao điểm từ đầu tháng 8 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Triển khai cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp, phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tổ chức hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ;

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Việc triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để Nhân dân được thụ hưởng, hòa mình trong ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Các khối diễu binh, diễu hành tích cực tập luyện, đóng góp quan trọng vào thành công của lễ kỷ niệm. Thành tích, kết quả, sự nỗ lực phấn đấu không quản khó khăn, gian khổ của công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian vừa qua sáng ngời phẩm chất người công an cách mạng, thể hiện rõ nét tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thần nhân văn và gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Có được những thành tích, kết quả nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân nhận được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ to lớn, sự tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của công an các đơn vị, địa phương. Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các chiến sĩ, đồng bào trong thời gian tới. Bộ trưởng Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thành tích, kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.

