Hôm nay, toà xử vụ cơ sở mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ em

TAND TP.HCM mở phiên tòa xử vụ cơ sở mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ em đã tạm hoãn trước đó.

Theo lịch xét xử, hôm nay, 3/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng.

Trước đó, phiên tòa ngày 15/8 phải hoãn do một bị cáo đang tại ngoại có yếu, không đủ khả năng tham gia phiên tòa.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) tại phiên tòa ngày 15/8. Ảnh: SONG MAI

Trong vụ án trên, VKSND TP.HCM truy tố Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng cùng các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh tội hành hạ người khác.

Theo cáo trạng, ngày 4/9/2024, anh TDK (PV báo Thanh niên) đến cơ quan công an trình báo việc các bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng thường xuyên đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại đây cùng các thông tin, kèm theo.

Cơ quan chức năng xác minh xác định cơ sở bảo trợ ngoài công lập mái ấm Hoa Hồng hoạt động từ tháng 7/2023 do bà Giáp Thị Sông Hương làm người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, mái ấm Hoa Hồng có 86 cháu bé mồ côi độ tuổi từ 2 tháng đến 5 tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Bà Hương thuê 11 nhân viên bảo mẫu trông giữ, chăm sóc các cháu bé và hai lái xe chở các bé đến trường mẫu giáo.

Hiện nay, tất cả 86 trẻ em đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại các cơ sở bảo trợ trẻ em.

Cơ quan chức năng xác định trong quá trình chăm sóc các cháu, các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền nhiều lần chửi rủa, dùng tay, cầm cây lau nhà, đũa gỗ, đánh vào cơ thể các bé khi thay tã, cho bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé.

Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh khi chăm sóc 30 cháu tại phòng 102 đã nhiều lần dùng tay, chân, chai dầu gió, lược đánh, dùng tay xách, ném các cháu.

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo là bảo mẫu đều khai nhận khi được Hương tuyển dụng vào làm bảo mẫu đều là người có trình độ thấp, không được học và tập huấn gì về kỹ năng, phương pháp sư phạm nuôi dạy trẻ.

Bị cáo Hương là người chủ cơ sở và đã nuôi dưỡng vượt quá số lượng trẻ cho phép dẫn đến các bảo mẫu có cách hành xử bạo lực, thiếu chuẩn mực.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra xác định cơ sở Mái Ấm Hoa Hồng có tổng cộng 86 trẻ, trong đó 39 trẻ được phép nuôi dưỡng, 47 trẻ còn lại do cha, mẹ, người thân gửi nuôi và trẻ bị bỏ rơi được Hương nhận nuôi.

Quá trình điều tra đến nay chưa có tài liệu, chứng cứ thể hiện Hương nhận trẻ vào nuôi sau đó bán cho người xin nhận làm con nuôi nhằm thu lợi bất chính nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không có căn cứ xử lý về hành vi mua bán trẻ em.

Đối với thông tin việc bán sữa thu lời bất chính của Hương, quá trình điều tra có kết quả, cơ sở được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ sữa cho các trẻ. Do số lượng sữa hỗ trợ nhiều các cháu uống không hết, thời hạn sử dụng sữa gần hết nên Hương đem sữa đi bán để lấy tiền về mua thực phẩm, lo cho các cháu học tập, đi bệnh viện... Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM không có căn cứ xử lý Hương về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.