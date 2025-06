Cán bộ Công an gây tai nạn liên hoàn bị xử phạt thế nào?

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lúc 20h50 ngày 26/6, ông H.S.P. (Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô trên đường Bình Than, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, thì xảy ra vụ tai nạn giao thông. Chiếc ô tô do ông P. điều khiển đã va chạm với xe máy do chị B.T.H. (35 tuổi, ở phường Võ Cường) cầm lái, chở chị N.T.H..

Lái xe H.S.P, hiện đang là Đội trưởng công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với 9 xe máy khác đang dựng dưới lòng đường và một ô tô bán tải đang dừng đỗ. Hậu quả, 2 người phụ nữ bị thương, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an phường Đại Phúc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra có sự chứng kiến của người dân cho thấy, ông H.S.P. có nồng độ cồn là 0,435mg/l khí thở. Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác ông H.S.P. để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không được có nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở. Vi phạm về nồng độ cồn ở mức 0,4 là hành vi vi phạm pháp luật về nồng độ cồn ở mức cao nhất và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, thực tế vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Hậu quả của vụ tai nạn này là yếu tố quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện giao thông trong tình huống này.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Ngoài ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng quy định người điều khiển phương tiện giao thông phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước tránh va trạm giao thông xảy ra. Với vụ tai nạn giao thông như vậy, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ qua camera an ninh, các dấu vết để lại trên hiện trường, lấy lời khai của người làm chứng và tiến hành giám định thương tích đối với các nạn nhân, tiến hành định giá tài sản thiệt hại để xác định hậu quả của sự việc.

Luật sư Cường phân tích, có hai vấn đề quan trọng trong quá trình làm rõ vụ án tai nạn giao thông là xác định bên nào có lỗi và hậu quả có đến mức nghiêm trọng hay không. Trường hợp người tham gia giao thông đường bộ đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự có lỗi dẫn đến hậu quả trực tiếp là có người thương tích 61% trở lên hoặc có người thiệt mạng hoặc thiệt hại về tài sản 100.000.000 đồng trở lên thì đủ căn cứ để có thể xử lý hình sự.

Bởi vậy trường hợp kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông này xác định người điều khiển xe ô tô đã có lỗi (không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, đi lấn làn...) dẫn đến tai nạn xảy ra hậu quả nghiêm trọng (chết người hoặc thương tích cho người khác 60% trở lên, thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên) thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và còn có thể bắt tạm giam đối với người điều khiển phương tiện này về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự . Người thực hiện hành vi vi phạm về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng mà vi phạm nồng độ cồn thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khiến cho cơ quan tố tụng có thể áp dụng khung tăng nặng với mức hình phạt từ 03 năm đến 10 năm tù theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật sư Cường, một điều đáng chú ý trong vụ án này là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông đang mặc cảnh phục và đã xác định được danh tính. Bởi vậy cơ quan quản lý tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để phục vụ quá trình điều tra xác minh là có căn cứ và cần thiết. Nếu kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông cho thấy người này đã có lỗi và hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự với hình phạt có thể tới 10 năm tù. Ngoài trách nhiệm pháp lý thì người gây tai nạn giao thông cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút, bồi thường thiệt hại về tinh thần và thiệt hại về tài sản đã gây ra.

