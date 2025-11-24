Biển Đông có thể sắp đón bão số 15, miền Trung đối mặt đợt mưa mới

Sáng sớm nay (24/11), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão số 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Hồi 8h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đối.

Khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28–30/11.

Nhận định ban đầu về tác động trên đất liền, cơ quan khí tượng cho biết, khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8–9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ ngày 28–30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển. Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1–2 ngày tới.

