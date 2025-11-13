Hà Nội

Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thiệt hại do bão tại Gia Lai

Sáng 13/11, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra tại tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính ( t/h)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội như Công ty Thức ăn Chăn nuôi Fago, Công ty HD Nhơn Hội, Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng... cũng như tình hình thiệt hại tại xã Đề Gi gồm khu vực 26 hộ dân bị ảnh hưởng của triều cường, Cảng cá Đề Gi và khu vực tái định cư An Quang.

dn.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại tại các doanh nghiệp. Ảnh: Đức Thụy
hd-nhon-hoi-1.jpg

Tại các doanh nghiệp, Thủ tướng động viên, chia sẻ những tổn thất cũng như thiệt hại về tài sản trong cơn bão số 13

ct-chan-nuoi.jpg

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thời điểm rất quan trọng, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, cấp ủy, chính quyền địa phương cần huy động tối đa các nguồn lực địa phương, phối hợp với lực lượng quân đội, dân quân, thanh niên hỗ trợ doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà xưởng, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất để các doanh nghiệp không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng để giữ đơn hàng, uy tín với khách hàng. Qua đó, giúp các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất-kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, Chính phủ sẽ có các gói ưu đãi cho vay lãi suất thấp, giãn nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu có các gói giảm thuế, giảm phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, giúp các đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn.

degi-2.jpg
Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu kiểm tra tình hình thiệt hại tại xã Đề Gi. Ảnh: Đức Thụy
thiet-hai-de-gi.jpg

Tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Đề Gi.

ba-con-de-gi.jpg
Thủ tướng Chính phủ trò chuyện cùng bà con xã Đề Gi. Ảnh: Đức Thụy
tang-qua.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Đề Gi. Đã có 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, hơn 200 nhà tốc mái trên 70%, 432 nhà tốc mái từ 30-70%, 525 nhà tốc mái dưới 30% cùng nhiều thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng hải sản, hạ tầng... Ước tổng thiệt hại về tài sản do cơn bão số 13 gây ra là hơn 231 tỷ đồng.

Đến thăm khu vực 26 hộ bị thiệt hại của triều cường và khu tái định cư An Quang, Thủ tướng Chính phủ ân cần hỏi thăm và chia sẻ những tổn thất mà bà con phải gánh chịu do bão số 13 gây ra.

chup-anh-luu-niem.jpg
Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và bà con. Ảnh: Đức Thụy

Sau khi nắm bắt tình hình ăn ở, sinh hoạt của của bà con trước, trong và sau khi khắc phục hậu quả bão số 13, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh bà con về việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác di dời tránh trú bão an toàn, để không gây thiệt hại về người.

Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết của bà con, cùng nhau vượt qua khó khăn sau bão.

tin TH
