Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ khai giảng năm học 2026-2027

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng 5-9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại TPHCM được tổ chức tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo ngành giáo dục thành phố và tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lễ khai giảng năm học mới của TPHCM được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Từ điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, chương trình được kết nối tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố để tiếp sóng chương trình khai giảng theo kế hoạch chung của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến tăng thêm 96.258 học sinh, đưa tổng số học sinh toàn thành phố lên hơn 2,6 triệu em. Đây là quy mô học sinh lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, đồng thời tiếp tục là địa phương có số lượng học sinh lớn nhất cả nước.

Tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, năm học mới đón 16 lớp 10 với tổng cộng 716 học sinh. Những học sinh đầu cấp đã có mặt trong ngày khai trường, cùng thầy cô và các anh chị khối lớp trên bước vào năm học mới.

Dịp khai giảng năm học 2026-2027 cũng là thời điểm nhà trường đón nhận phần thưởng cao quý khi được Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong không khí phấn khởi, đánh dấu sự khởi đầu của một năm học mới với quy mô học sinh tiếp tục tăng cao. Đây cũng là dịp để các nhà trường, giáo viên và học sinh cùng hướng tới những mục tiêu mới trong dạy và học.

Dưới đây là hình ảnh một số hình ảnh lễ khai giảng tại TPHCM sáng 5/9 trong không khí vui tươi:

Trường THPT Trần Khai Nguyên có lịch sử hình thành và phát triển nhiều dấu mốc. Tiền thân của trường là Trường tư thục Thánh Teresa, thuộc Giáo hội Công giáo Giáo phận Sài Gòn, do dòng thánh Phaolô phụ trách.

Ngày 30-8-1975, Ban Tuyên huấn thành phố quyết định lấy tên liệt sĩ Trần Khai Nguyên đặt cho trường. Đến ngày 26-6-1997, trường được chuyển đổi thành Trường THPT Bán công Trần Khai Nguyên. Ngày 24-5-2006, trường chính thức mang tên Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay từ 6h30 sáng ngày 5/9, nhiều học sinh trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, phường Bảy Hiền đã có mặt tại trường. Ảnh: Hữu Thông.

Trong trang phục chỉnh tề, các em học sinh trường Trung học cơ sở Trường Chinh, phường Bảy Hiền nô nức chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Ảnh Hữu Thông

Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi phường Phú Lâm chỉnh tề chờ đón Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh Mai Oanh

Học sinh Trường THCS Lý Phong _ Phường An Đông. Ảnh Mai Oanh

Học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền chuẩn bị bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Hữu Thông

Học sinh Trường tiểu học Phú Định, phường Bình Phú chuẩn bị bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Mai Oanh

Học sinh Trường tiểu học Phạm Hồng Thái phường An Đông dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Mai Oanh

Tọa lạc tại số 30/A1, đường Đông Hưng Thuận 21, Khu phố 28, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến là ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống trên địa bàn.

Tiền thân là Trường Tiểu học Đông Hưng Thuận 2, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 của UBND Quận 12 (cũ). Trường có lịch sử hình thành từ trước năm 1975 và được xây dựng mới vào năm 2000 trên diện tích 5.411 m². Với 30 phòng học và 11 phòng chức năng, nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Chất lượng giáo dục luôn được nhà trường chú trọng và không ngừng nâng cao. Năm 2003, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; tiếp tục được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào các năm 2012, 2020 và 2025. Ngày 01/7/2025, trường được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-UBND của UBND phường Đông Hưng Thuận, mở ra chặng đường phát triển mới.

Năm học 2026–2027, nhà trường có 30 lớp với 1.050 học sinh và 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với đội ngũ giàu tâm huyết, vững chuyên môn, đoàn kết và sáng tạo, tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến phường Đông Hưng Thuận. Ảnh Minh An

Trường THPT Võ Minh Đức - Số 400 Đường 30 Tháng 4, Phường Thủ Dầu Một, TP HCM. Ảnh Mai Oanh

Không khí lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông năm khiếu thể dục, thể thao Nguyễn Thị Định - Đ/c : 215 Hoàng Ngân, Phường Phú Định, TP HCM. Ảnh Mai Oanh

Lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân - Phường Tân Đông Hiệp TPHCM. Ảnh Mai Oanh

Hòa chung không khí vui tươi ngày khai giảng, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phường Tân Thới Hiệp) cũng nô nức từ sáng sớm đến trường đón chào ngày hội.

Trước đó, ngày 24/8/2026, sân Trường Tiểu học Võ Thị Sáu rộn ràng hơn bao giờ hết khi thầy cô và các em học sinh cùng hội tụ trong ngày tựu trường, chính thức mở đầu hành trình của một năm học mới.

Những gương mặt học sinh hồn nhiên, những nụ cười tươi vui và ánh mắt háo hức đã tạo nên một không khí thật đặc biệt. Đây không chỉ là ngày trở lại trường lớp, mà còn là khoảnh khắc để thầy cô và học sinh cùng nhau bắt đầu những bài học mới, những trải nghiệm mới và những ước mơ mới.

Không khí vui tươi ngày khai giảng, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phường Tân Thới Hiệp). Ảnh Minh An

Trong không khí hào hứng của ngày khai giảng năm học mới, Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) nổi bật với diện mạo khang trang, hiện đại sau dự án xây dựng, nâng cấp có tổng mức đầu tư 175,3 tỉ đồng. Công trình mới không chỉ bổ sung cơ sở vật chất phục vụ dạy và học mà còn tạo thêm không gian học tập, vui chơi và rèn luyện cho học sinh.

Trường THPT Võ Trường Toản được xây dựng từ năm 1999 với tên gọi Trường THPT Hiệp Thành. Tháng 11/2004, trường được đổi tên thành Trường THPT Võ Trường Toản.

Các phòng học và phòng chức năng được thiết kế theo hướng mở, hiện đại. Trường có các phòng thực hành bộ môn, phòng STEM, phòng học tiếng Anh, phòng âm nhạc, nhà thể thao đa năng và hồ bơi.

Đáng chú ý, trên diện tích 19.000m² với sân chơi rộng thênh thang, thoáng đãng và mát mẻ, Trường THPT Võ Trường Toản là một trong số ít trường THPT công lập tại TPHCM có hồ bơi.