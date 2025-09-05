Hà Nội

Xã hội

Bí thư Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng phòng học thông minh 300 triệu đồng

Dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trao tặng thầy và trò một phòng học thông minh trị giá 300 triệu đồng.

Hải Ninh

Sáng 5/9, hòa chung không khí phấn khởi, hân hoan, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945 – 2025) và khai giảng năm học mới 2025 – 2026.

Đây là một trong những điểm cầu của TP Hải Phòng, kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi diễn ra Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945 – 2025) và Khai giảng năm học 2025 – 2026 chung của cả nước.

76655.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao tặng quà cho thầy trò Nhà trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến dự và trao tặng thầy, trò Trường THPT Mạc Đĩnh Chi một phòng học thông minh trị giá 300 triệu đồng.

Thầy giáo Nguyễn Minh Quý – Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ban, ngành dành cho thầy và trò.

Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi khẳng định, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân thành phố Cảng anh hùng.

Dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THPT chuyên Trần Phú, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã trao tặng hoa và phần thưởng cho các học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 – 2025.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Trần Phú có 1.956 học sinh của 55 lớp tại ba khối học. Là đơn vị giáo dục hàng đầu của thành phố với nhiệm vụ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên.

899999.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã trao tặng hoa và phần thưởng cho các học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 – 2025.

Trong năm học 2024-2025 nhà trường tiếp tục đạt thành tích đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng Học sinh giỏi Quốc gia, duy trì thành tích liên tục lọt top 5 đơn vị dẫn đầu Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia. Năm học mới 2025-2026, nhà trường tập trung đẩy mạnh giáo dục, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI); chuyển đổi số và đổi mới quản trị trường học.

Sáng cùng ngày, cùng với cả nước, hơn 1 triệu học sinh của trên 1.600 cơ sở giáo dục tại 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Lễ khai giảng được ngành giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức thống nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi để toàn ngành bước vào năm học mới với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

