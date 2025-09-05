Hà Nội

Xã hội

Hơn 945.000 học sinh Nghệ An bước vào năm học mới

Các trường học Nghệ An rực rỡ cờ hoa, hơn 945.000 học sinh chào đón lễ khai giảng đặc biệt, mở đầu năm học mới đầy hy vọng.

Thanh Hà

Sáng nay 5/9, hơn 945.000 học sinh Nghệ An tham dự lễ khai giảng, hân hoan chào đón năm học mới.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức kết hợp cùng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo (1945-2025).

img-9119.jpg
Hơn 945.000 học sinh Nghệ An tham dự lễ khai giảng, hân hoan chào đón năm học mới.

Với ý nghĩa đặc biệt này, lễ khai giảng ở tỉnh Nghệ An được tổ chức với nội dung ngắn gọn, trang trọng nhằm tạo không khí lành mạnh, vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới.

Sau lễ khai giảng theo truyền thống, từ 8h sáng nay, cùng với hơn 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước, trên 995.000 giáo viên và học sinh của 1.517 trường học trên toàn tỉnh tham gia lễ khai giảng trực tuyến được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị quốc gia. Buổi lễ nhằm tạo sự lan tỏa truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

img-9118.jpg
Lễ khai giảng năm học 2025-2026 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục nên được tổ chức khác biệt so với các năm trước.

Năm học 2025-2026 là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và các luật sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ngành Giáo dục Nghệ An bước vào năm học mới trong khí thế thi đua sôi nổi với quyết tâm giữ vững và phát huy kết quả nổi bật của năm học trước.

img-9115.jpg
Trường tiểu học Trung Đô rực rỡ cờ hoa chào đón năm học mới.

Đây là năm học đầu tiên tích hợp triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục; Nghị quyết đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đáp ứng hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

img-9117.jpg
Nghi thức chào mừng năm học mới.

Năm học này, ngành tiên phong ưu tiên thực hiện chủ trương về giáo dục trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp: miễn học phí; phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 5 tuổi; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; dạy học tiếng Lào cho học sinh vùng biên giới; thực hiện Luật Nhà giáo.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm học này, ngành Giáo dục Nghệ An xác định chủ đề “Hiện đại hóa, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

img-9116.jpg
Cô trò Trường tiểu học Hưng lộc, phường Vinh Lộc hân hoan chào đón năm học mới.

Trong đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ và 7 giải pháp đột phá, chú trọng vào đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dạy và học; tạo động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Năm học 2025-2026 cũng là năm học đầu tiên toàn ngành Giáo dục triển khai nhiệm vụ năm học mới khi thực hiện chính quyền hai cấp.

