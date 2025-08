Bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin xúc phạm Cảnh sát giao thông trên Facebook

Một người phụ nữ vừa bị xử phạt do đăng tải thông tin không đúng sự thật, xúc phạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ trên Facebook.

Ngày 3/8, theo thông tin từ Công an xã Lạc Thủy (tỉnh Phú Thọ), đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị Đ.T.N.M. (trú tại địa phương) do đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, ngày 29/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lạc Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên "Đ.T.N.M. (M T)" đăng tải một bài viết kèm hình ảnh có nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm đến danh dự và uy tín của lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Lạc Thủy làm việc với chị M. đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. (Ảnh: Đinh Thắng).

Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook trên là chị Đ.T.N.M. Chị M. sau đó đã được mời đến trụ sở Công an xã để làm việc. Tại buổi làm việc, sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng, chị M. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

Chị M. thừa nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật và có bức xúc cá nhân nên đã đăng tải thông tin, hình ảnh không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của lực lượng CSGT.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an xã Lạc Thuỷ đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.N.M. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Đồng thời yêu cầu chị M. viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ tin, bài kèm hình ảnh nêu trên và viết, đăng tải tin bài công khai xin lỗi lực lượng CSGT trên tài khoản Facebook cá nhân của mình.