Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn từ Campuchia về Bắc Ninh

Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quân đợt cao điểm nhằm xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là của thanh, thiếu niên.

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước tình trạng nhiều nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, có dấu hiệu đua xe trái phép, đêm 17/7, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành phương án huy động 230 cán bộ, chiến sĩ, thành lập nhiều tổ công tác do lãnh đạo Phòng CSGT trực tiếp chỉ đạo.