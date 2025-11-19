Bị nhắc tên chậm đóng BHXH, Udideco làm ăn sao?

Udideco đang có số tháng chậm chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 3 tháng, với số tiền chậm đóng gần 693 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội mới công khai danh sách các đơn vị trên địa bàn thành phố chậm đóng bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên trên địa bàn thành phố tháng 10/2025. Số liệu tính đến hết ngày 31/10/2025 theo C12-TS lấy ngày 5/11/2025, được đăng tải trên Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 12/11/2025.

Trong danh sách này, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (Udideco; có địa chỉ tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, TDP số 10, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; nay là tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, TDP số 10, phường Phúc Diễn, TP Hà Nội) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 3 tháng, với số tiền chậm đóng gần 693 triệu đồng.

Về Udideco, tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 22/8/2003, do bà Phan Thị Đức làm người đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của doanh nghiệp là xây dựng công trình khai khoáng.

Udideco chính nhà thầu thực hiện gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng. Trước đó, ngày 6/11, liên quan đến các sai phạm tại chính công trình cầu Sông Lô trong giai đoạn 2010-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ hôm 6/11, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" (theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự).

Về tình hình kinh doanh của Udideco, theo VietnamFinance, giai đoạn 2023 - 2024 Udideco ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng qua từng năm. Cụ thể, năm 2023 công ty đạt doanh thu hơn 936 tỷ đồng; năm 2024 đạt gần 1.055,3 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó.

Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc năm 2024, Udideco báo lãi ròng hơn 1,9 tỷ đồng, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2023 (lãi ròng hơn 1,3 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2024, tổng cộng tài sản của Udideco là hơn 1.219,1 tỷ đồng, tăng hơn 99,4 tỷ đồng chỉ sau 12 tháng. Tính đến thời điểm cuối năm 2024, Udideco có hơn 60 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Udideco có hàng tồn kho “phình to” qua từng năm, từ gần 381 tỷ đồng (năm 2023) tăng lên gần 494 tỷ đồng (năm 2024). Như vậy, chỉ sau 12 tháng hàng tồn kho của công ty đã tăng hơn 113 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 30%.

Về nợ phải trả, đến cuối năm 2024 Udideco đang ghi nhận hơn 914,1 tỷ đồng, con số này hồi đầu năm là hơn 816,7 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn với hơn 812,8 tỷ đồng, chiếm tới 89% nợ phải trả công ty. Tổng nợ vay của Udideco là hơn 551,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Udideco hơn 304,9 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 320 tỷ đồng. Hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Udideco là gấp gần 3 lần.