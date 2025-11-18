Hà Nội

Kinh doanh

"Tròn mắt" những quả chuối khổng lồ cả nhà ăn không hết

Quả chuối khổng lồ nặng tới vài kg, cần ít nhất 4 người ăn mới hết, khiến nhiều người tò mò.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, một chàng trai tại Thái Lan chia sẻ trái chuối khổng lồ, có chiều dài gần bằng một cánh tay người lớn khiến cộng đồng mạng kinh ngạc. Ảnh: @Tagplethtiktok
Không những vậy, trên cây chỉ có một quả duy nhất khiến người xem vô cùng tò mò. Ảnh: @Tagplethtiktok
Quả chuối có lớp vỏ khá mỏng, phần thịt dày, vị ngọt mềm, dẻo. Ảnh: @Tagplethtiktok
Một số người dùng cho rằng đây có thể là một giống chuối đột biến đặc biệt. Ảnh: @Tagplethtiktok
Thực tế, trên thế giới có một giống chuối cho quả khổng lồ, mang tên Musa Ingens. Ảnh: Quinta dos Ouriques
Chuối Musa Ingens chỉ trồng được trên cao nguyên nhiệt đới ở Papua New Guinea - quốc gia nằm gần đường xích đạo về phía Đông Nam của châu Á. Ảnh: Getty
Chiều cao trung bình của cây chuối Musa Ingens từ 20-25 mét, tương đương với một tòa nhà 6 tầng, và cao gấp 5 lần so với cây chuối thông thường. Ảnh: Union Trading
Toàn bộ thân cây bọc trong lớp vỏ chồng chéo, đường kính lớn như một cây gỗ, thậm chí một người trưởng thành không thể ôm hết. Ảnh: X
Quả của chuối Musa Ingens có kích thước cỡ cánh tay của người trưởng thành, nặng trung bình từ 1,5 - 3kg. Ảnh: Facebook
Quả lớn nhất từng được ghi nhận nặng tới 6kg, dài 30cm. Ảnh: Facebook
Màu sắc và mùi vị của chuối Musa Ingens không khác nhiều so với chuối thông thường. Trung bình một quả chuối Musa Ingens có thể cần khoảng 4 người mới ăn hết. Ảnh: Facebook
