Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Các nhà thiên văn học của NASA, hợp tác với COSMOS-Web, một lần nữa đã chụp được hình ảnh của thiên hà AzTECC71 bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST). Thiên hà này hiện đã được xác định là một thiên hà mờ nhạt nhưng rất kỳ lạ.

AzTECC71 được cấu tạo từ nhiều ngôi sao bụi và được ước tính đã hình thành gần một tỷ năm sau Vụ nổ lớn Big Bang. Ảnh: @NASA.

Ban đầu, các nhà thiên văn học quan sát thấy thiên hà AzTECC71 như một đốm sáng bằng kính viễn vọng đặt trên mặt đất, nhưng sau đó nó "biến mất" khỏi tầm nhìn của Kính viễn vọng Không gian Hubble, nhưng tiếp đó nó đã được Kính viễn vọng Không gian Vũ trụ John Deere chụp lại, và giờ đây nó lại xuất hiện rất mờ nhạt trong tầm ngắm của Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST). Vì lý do này, mà AzTECC71 còn được gọi là thiên hà ma.

AzTECC71 được cấu tạo từ nhiều ngôi sao bụi và được ước tính đã hình thành gần một tỷ năm sau Vụ nổ lớn Big Bang. Jed McKinney, Tiến sĩ tại Đại học Texas ở Austin, cho biết, Thiên hà AzTECC71 thực sự là một "quái vật". Mặc dù trông giống như một chấm nhỏ, nhưng trên thực tế nó tạo ra hàng trăm ngôi sao mới mỗi năm. Hơn nữa, ngay cả với khả năng chụp ảnh nhạy bén nhất của Kính viễn vọng không gian James Webb, việc quan sát rõ ràng AzTECC71 vẫn rất khó khăn.