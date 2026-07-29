Kim tự tháp Bosnia: Công trình cổ đại bị che giấu hay trò hiểu lầm lịch sử?

Ẩn mình giữa những ngọn đồi ở Bosnia, một khối đá khổng lồ đã gây tranh cãi về nguồn gốc suốt nhiều năm qua.

Kim tự tháp Bosnia là một trong những bí ẩn khảo cổ gây nhiều tranh luận nhất tại châu Âu hiện đại. Nằm gần thị trấn Visoko, cách thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovina khoảng 30 km, công trình này được một số người ca ngợi là "kim tự tháp cổ nhất thế giới", nhưng phần lớn giới khảo cổ học lại xem đây là một hiện tượng địa chất tự nhiên bị hiểu nhầm.

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Câu chuyện bắt đầu vào năm 2005, khi nhà nghiên cứu người Bosnia Semir Osmanagić tuyên bố rằng một ngọn đồi có tên Visočica thực chất là một kim tự tháp nhân tạo khổng lồ do một nền văn minh cổ đại chưa được biết đến xây dựng. Ông cho rằng hình dạng gần như hình chóp, các lớp đá xếp đều và những đường hầm dưới lòng đất xung quanh khu vực này là bằng chứng cho thấy đây từng là một công trình kiến trúc có niên đại hàng nghìn năm.

Ảnh: Funky Tours

Theo Osmanagić, "Kim tự tháp Mặt Trời" ở Visoko có chiều cao khoảng 220 m, lớn hơn cả Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập. Ông cũng đưa ra nhiều giả thuyết gây chú ý như việc các đường hầm bên dưới có khả năng tạo ra năng lượng đặc biệt hoặc nền văn minh xây dựng kim tự tháp Bosnia có trình độ vượt xa hiểu biết hiện nay.

Tuy nhiên, những tuyên bố này nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng khoa học quốc tế. Nhiều nhà địa chất và khảo cổ học cho rằng Visočica chỉ là một ngọn đồi tự nhiên được cấu tạo bởi các lớp đá trầm tích, vốn có hình dạng khá đối xứng do quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm. Các lớp đá phẳng và những đường thẳng quan sát được không phải là dấu vết xây dựng mà là đặc điểm thường gặp ở các thành tạo địa chất dạng tầng.

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Các tổ chức khảo cổ lớn cũng không tìm thấy bằng chứng thuyết phục về một nền văn minh cổ đại từng xây dựng công trình này. Không có chữ viết, công cụ xây dựng, di vật kiến trúc hay dấu tích cư trú nào được phát hiện để chứng minh sự tồn tại của một "kim tự tháp nhân tạo". Vì vậy, phần lớn các nhà khoa học hiện nay xếp Kim tự tháp Bosnia vào nhóm hiện tượng khảo cổ gây tranh cãi, thay vì một phát hiện khảo cổ được công nhận.

Dù vậy, Kim tự tháp Bosnia vẫn trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng. Hàng nghìn du khách mỗi năm đến Visoko để tham quan các đường hầm, ngọn đồi hình chóp và tự khám phá câu hỏi: đây là công trình của con người hay một kiệt tác của tự nhiên?

Có thể Kim tự tháp Bosnia không phải là một di tích cổ đại bị lãng quên, nhưng câu chuyện xung quanh nó lại cho thấy sức hấp dẫn của những bí ẩn lịch sử. Nó nhắc nhở rằng giữa ranh giới của khoa học, niềm tin và trí tưởng tượng, con người luôn bị cuốn hút bởi những điều chưa có lời giải hoàn toàn.