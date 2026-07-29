Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kim tự tháp Bosnia: Công trình cổ đại bị che giấu hay trò hiểu lầm lịch sử?

Ẩn mình giữa những ngọn đồi ở Bosnia, một khối đá khổng lồ đã gây tranh cãi về nguồn gốc suốt nhiều năm qua.

Thanh Bình (tổng hợp)

Kim tự tháp Bosnia là một trong những bí ẩn khảo cổ gây nhiều tranh luận nhất tại châu Âu hiện đại. Nằm gần thị trấn Visoko, cách thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovina khoảng 30 km, công trình này được một số người ca ngợi là "kim tự tháp cổ nhất thế giới", nhưng phần lớn giới khảo cổ học lại xem đây là một hiện tượng địa chất tự nhiên bị hiểu nhầm.

Ảnh: travelicia

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2005, khi nhà nghiên cứu người Bosnia Semir Osmanagić tuyên bố rằng một ngọn đồi có tên Visočica thực chất là một kim tự tháp nhân tạo khổng lồ do một nền văn minh cổ đại chưa được biết đến xây dựng. Ông cho rằng hình dạng gần như hình chóp, các lớp đá xếp đều và những đường hầm dưới lòng đất xung quanh khu vực này là bằng chứng cho thấy đây từng là một công trình kiến trúc có niên đại hàng nghìn năm.

Ảnh: Funky Tours

Theo Osmanagić, "Kim tự tháp Mặt Trời" ở Visoko có chiều cao khoảng 220 m, lớn hơn cả Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập. Ông cũng đưa ra nhiều giả thuyết gây chú ý như việc các đường hầm bên dưới có khả năng tạo ra năng lượng đặc biệt hoặc nền văn minh xây dựng kim tự tháp Bosnia có trình độ vượt xa hiểu biết hiện nay.

Tuy nhiên, những tuyên bố này nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng khoa học quốc tế. Nhiều nhà địa chất và khảo cổ học cho rằng Visočica chỉ là một ngọn đồi tự nhiên được cấu tạo bởi các lớp đá trầm tích, vốn có hình dạng khá đối xứng do quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm. Các lớp đá phẳng và những đường thẳng quan sát được không phải là dấu vết xây dựng mà là đặc điểm thường gặp ở các thành tạo địa chất dạng tầng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Các tổ chức khảo cổ lớn cũng không tìm thấy bằng chứng thuyết phục về một nền văn minh cổ đại từng xây dựng công trình này. Không có chữ viết, công cụ xây dựng, di vật kiến trúc hay dấu tích cư trú nào được phát hiện để chứng minh sự tồn tại của một "kim tự tháp nhân tạo". Vì vậy, phần lớn các nhà khoa học hiện nay xếp Kim tự tháp Bosnia vào nhóm hiện tượng khảo cổ gây tranh cãi, thay vì một phát hiện khảo cổ được công nhận.

Dù vậy, Kim tự tháp Bosnia vẫn trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng. Hàng nghìn du khách mỗi năm đến Visoko để tham quan các đường hầm, ngọn đồi hình chóp và tự khám phá câu hỏi: đây là công trình của con người hay một kiệt tác của tự nhiên?

Có thể Kim tự tháp Bosnia không phải là một di tích cổ đại bị lãng quên, nhưng câu chuyện xung quanh nó lại cho thấy sức hấp dẫn của những bí ẩn lịch sử. Nó nhắc nhở rằng giữa ranh giới của khoa học, niềm tin và trí tưởng tượng, con người luôn bị cuốn hút bởi những điều chưa có lời giải hoàn toàn.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#bí ẩn khảo cổ kim tự tháp Bosnia #tranh luận về nguồn gốc công trình #hiện tượng địa chất tự nhiên #ảnh hưởng du lịch và truyền thông #sức hút của những câu chuyện lịch sử

Bài liên quan

Kho tri thức

Những ẩn số về Vua Bhadravarman I – người đặt nền móng cho lịch sử Champa

Những bí ẩn về Bhadravarman I có thể sẽ còn tiếp tục được giải mã khi các cuộc khai quật khảo cổ mới được tiến hành và những văn bản cổ được nghiên cứu sâu hơn.

Vào khoảng thế kỷ IV sau Công nguyên, khi nhiều vùng đất ở Đông Nam Á đang hình thành những nhà nước sơ khai, một vương quốc mới bắt đầu nổi lên ở dải đất thuộc miền Trung Việt Nam ngày nay. Người đặt nền móng cho vương quốc ấy được các nhà nghiên cứu biết đến với cái tên Bhadravarman I. Tuy nhiên, nghịch lý là dù có vai trò đặc biệt lớn, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn chứa đựng nhiều khoảng trống bí ẩn mà khảo cổ học và sử học hiện đại chưa thể giải đáp hoàn toàn.

Người xây dựng khu thánh địa Mỹ Sơn

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kho vàng Anglo-Saxon khổng lồ hé lộ bí ẩn lịch sử nước Anh

Được phát hiện hoàn toàn tình cờ dưới một cánh đồng nước Anh, kho báu này đã làm thay đổi hiểu biết của giới khảo cổ về thời kỳ Anglo-Saxon

Kho báu Staffordshire là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Anh trong thế kỷ XXI, không chỉ vì giá trị vật chất khổng lồ mà còn bởi những bí ẩn lịch sử mà nó hé lộ. Ngày 5/7/2009, một người đam mê dò kim loại tên là Terry Herbert đã phát hiện những mảnh vàng đầu tiên trong một cánh đồng gần làng Hammerwich, hạt Staffordshire. Cuộc khai quật sau đó đã khiến giới khảo cổ kinh ngạc khi tìm thấy hơn 4.000 hiện vật và mảnh vỡ, với tổng trọng lượng khoảng 5 kg vàng cùng 1,5 kg bạc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thành phố Inca bí ẩn- kho báu khảo cổ quan trọng nhất của Nam Mỹ

Ẩn sâu trong dãy Andes hiểm trở của Peru là một thành phố Inca cổ đại ít người biết đến, được ví như "Machu Picchu thứ hai".

Giữa những hẻm núi sâu của dãy Andes, nơi mây mù thường bao phủ những sườn núi dựng đứng, tồn tại một quần thể kiến trúc Inca rộng lớn nhưng vẫn còn là bí ẩn đối với phần lớn thế giới: Choquequirao. Không nổi tiếng như Machu Picchu, nơi đây lại sở hữu quy mô tương đương, cảnh quan hùng vĩ hơn và những bí mật khảo cổ vẫn chưa được khám phá hết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy, thói quen dán mắt vào TV nhiều giờ liền gây ra tác động tiêu cực đến bộ não lớn hơn rất nhiều so với việc ngồi làm việc tại văn phòng.