Bí ẩn bức tượng bán thân 2.400 năm tuổi ở Tây Ban Nha

Vào một ngày hè nóng nực năm 1897, người nông dân ở thành phố Elche, Tây Ban Nha, đã phát hiện bức tượng bán thân được làm từ đá vôi nằm giữa đống đá dường như bị bỏ đi. Pho tượng được sơn màu, có kích thước như người thật, tạc hình ảnh người phụ nữ có vẻ ngoài bí ẩn. Bức tượng, hiện được biết đến với tên gọi La Dama de Elche hay "Quý bà Elche" - là sự pha trộn của các phong cách nghệ thuật cổ đại, có thể khắc họa hình ảnh nữ thần hoặc nữ tư tế.

Không lâu sau khi bức tượng bán thân "Quý bà Elche" được phát hiện, nhà khảo cổ học người Pháp Pierre Paris đã mua pho tượng và mang đến bảo tàng Louvre ở Paris - nơi nó được trưng bày trong nhiều thập kỷ. Trong Thế chiến 2, bức tượng được trả lại cho Tây Ban Nha. Hiện nay, pho tượng nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Tây Ban Nha.

Bức tượng "Quý bà Elche" được tìm thấy ở Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: Getty Images.

Tượng "Quý bà Elche" cao 56 cm và nặng hơn 65 kg. Được tạc từ một khối đá vôi, bức tượng chạm khắc chân dung người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, đầu đội vương miện được chế cầu kỳ, công phu. Dây đeo của vương miện kết thúc bằng những bông hoa hồng khổng lồ ở tai của người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng giống như áo khoác, được cố định bằng một chiếc ghim nhỏ. Phần trước áo mở ra để lộ ba chiếc vòng cổ có bùa hộ mệnh. Dấu vết của sơn vẫn còn trên môi, một số phần trên khuôn mặt và quần áo của bà. Phía sau bức tượng bán thân có một lỗ lớn cho thấy nó có thể đã được sử dụng như một vật để chứa hài cốt sau khi hỏa táng.

Vẻ ngoài độc đáo của bức tượng "Quý bà Elche" là sự kết hợp giữa phong cách Iberia, Hy Lạp và Bắc Phi đã khiến một số ý kiến cho rằng pho tượng là giả mạo. Trong một cuốn sách năm 1995, nhà sử học nghệ thuật John F. Moffitt cho rằng bức tượng có thể được tạo ra vào cuối thế kỷ 19 bởi Francisco Pallas y Puig - kẻ làm tranh giả người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các phân tích khoa học sau đó đã tiết lộ rằng các chất màu trên bức tượng "Quý bà Elche" có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi và tro cốt còn sót lại ở phía sau bức tượng đến từ một lễ hỏa táng cổ đại.

Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định bức tượng "Quý bà Elche" mô tả ai. Một giả thuyết suy đoán người được tạc tượng có thể liên quan đến Tanit - vị thần tối cao của đế chế Carthage, thể hiện sự tương đồng về tôn giáo giữa người Iberia và người Punic.

Tuy nhiên, Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Tây Ban Nha cho biết "danh tính của người phụ nữ được tạc tượng vẫn còn là một bí ẩn". Người ta cho rằng, "Quý bà Elche" có cả đặc điểm của con người lẫn thần linh và "gần đây nhất được suy đoán có khả năng là một quý bà người Iberia thuộc tầng lớp thượng lưu - người đã được con cháu tôn thờ như một vị thần".