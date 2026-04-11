Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bí ẩn bức tượng bán thân 2.400 năm tuổi ở Tây Ban Nha

Bức tượng "Quý bà Elche" có niên đại 2.400 tuổi tìm thấy ở Tây Ban Nha có nhiều bí ẩn khiến giới chuyên gia nỗ lực giải mã.

Tâm Anh (TH)

Vào một ngày hè nóng nực năm 1897, người nông dân ở thành phố Elche, Tây Ban Nha, đã phát hiện bức tượng bán thân được làm từ đá vôi nằm giữa đống đá dường như bị bỏ đi. Pho tượng được sơn màu, có kích thước như người thật, tạc hình ảnh người phụ nữ có vẻ ngoài bí ẩn. Bức tượng, hiện được biết đến với tên gọi La Dama de Elche hay "Quý bà Elche" - là sự pha trộn của các phong cách nghệ thuật cổ đại, có thể khắc họa hình ảnh nữ thần hoặc nữ tư tế.

Không lâu sau khi bức tượng bán thân "Quý bà Elche" được phát hiện, nhà khảo cổ học người Pháp Pierre Paris đã mua pho tượng và mang đến bảo tàng Louvre ở Paris - nơi nó được trưng bày trong nhiều thập kỷ. Trong Thế chiến 2, bức tượng được trả lại cho Tây Ban Nha. Hiện nay, pho tượng nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Tây Ban Nha.

phi-4.jpg
Bức tượng "Quý bà Elche" được tìm thấy ở Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: Getty Images.

Tượng "Quý bà Elche" cao 56 cm và nặng hơn 65 kg. Được tạc từ một khối đá vôi, bức tượng chạm khắc chân dung người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, đầu đội vương miện được chế cầu kỳ, công phu. Dây đeo của vương miện kết thúc bằng những bông hoa hồng khổng lồ ở tai của người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng giống như áo khoác, được cố định bằng một chiếc ghim nhỏ. Phần trước áo mở ra để lộ ba chiếc vòng cổ có bùa hộ mệnh. Dấu vết của sơn vẫn còn trên môi, một số phần trên khuôn mặt và quần áo của bà. Phía sau bức tượng bán thân có một lỗ lớn cho thấy nó có thể đã được sử dụng như một vật để chứa hài cốt sau khi hỏa táng.

Vẻ ngoài độc đáo của bức tượng "Quý bà Elche" là sự kết hợp giữa phong cách Iberia, Hy Lạp và Bắc Phi đã khiến một số ý kiến cho rằng pho tượng là giả mạo. Trong một cuốn sách năm 1995, nhà sử học nghệ thuật John F. Moffitt cho rằng bức tượng có thể được tạo ra vào cuối thế kỷ 19 bởi Francisco Pallas y Puig - kẻ làm tranh giả người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các phân tích khoa học sau đó đã tiết lộ rằng các chất màu trên bức tượng "Quý bà Elche" có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi và tro cốt còn sót lại ở phía sau bức tượng đến từ một lễ hỏa táng cổ đại.

Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định bức tượng "Quý bà Elche" mô tả ai. Một giả thuyết suy đoán người được tạc tượng có thể liên quan đến Tanit - vị thần tối cao của đế chế Carthage, thể hiện sự tương đồng về tôn giáo giữa người Iberia và người Punic.

Tuy nhiên, Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Tây Ban Nha cho biết "danh tính của người phụ nữ được tạc tượng vẫn còn là một bí ẩn". Người ta cho rằng, "Quý bà Elche" có cả đặc điểm của con người lẫn thần linh và "gần đây nhất được suy đoán có khả năng là một quý bà người Iberia thuộc tầng lớp thượng lưu - người đã được con cháu tôn thờ như một vị thần".

Bài liên quan

Kho tri thức

Manh mối hứa hẹn giải mã bí ẩn lớn nhất trên đảo Phục sinh

Khoảng 900 bức tượng Moai nằm rải rác khắp đảo Phục sinh của Chile. Gần đây, các nhà nghiên cứu cho hay tìm ra manh mối có thể giúp giải mã bí ẩn về những bức tượng này.

Manh moi hua hen giai ma bi an lon nhat tren dao Phuc sinh
 Nằm ở phía nam Thái Bình Dương, cách bờ biển phía tây của Chile khoảng 3.700 km, đảo Phục sinh còn được gọi là Rapa Nui (theo ngôn ngữ của người Polynesia sống trên đảo) hay Paaseiland (trong tiếng Tây Ban Nha. Nơi đây hấp dẫn giới chuyên gia cũng như du khách bởi khoảng 900 bức tượng Moai bí ẩn. 
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã bức tượng cổ có chiều cao 'khủng' tạc hoàng đế nổi tiếng La Mã

Bức tượng khổng lồ có kích thước lớn hơn người thật khắc họa hình ảnh một hoàng đế La Mã cưỡi ngựa đang diễn thuyết trước quân đội của mình.

tuongg-1.jpg
Việc khắc họa hình ảnh hoàng đế cưỡi ngựa như một biểu tượng của quyền lực đã trở thành "truyền thống" phổ biến ở La Mã cổ đại. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có duy nhất một bức tượng tạc hoàng đế La Mã có kích thước lớn hơn người thật là của Marcus Aurelius - vị vua trị vì từ năm 161 - 180. Ảnh: Getty Images.
tuongg-2.jpg
Được trưng bày tại Bảo tàng Capitoline ở Rome, bức tượng cao 4,24m so với mặt đất. Là một thành viên của triều đại Antonine, hoàng đế Marcus Aurelius đã trị vì đế chế La Mã vào cuối thời kỳ Pax Romana - giai đoạn hòa bình kéo dài khoảng 200 năm. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bức tượng đầu đá mô tả vị vua Anh thời Trung Cổ

Các nhà khảo cổ khai quật được bức tượng đầu bằng đá kích thước thật của một vị vua Anh Thời Trung Cổ, có niên đại khoảng 700 năm.

1-2403.png
Tu viện Shaftesbury được xây dựng lần đầu tiên vào năm 888. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
2-7698.png
Trước khi bị phá hủy và đất đai được bán theo lệnh của Thomas Cromwell vào năm 1.539, tu viện này có quy mô tương đương với Tu viện Westminster và là tu viện giàu có thứ hai ở toàn nước Anh - chỉ đứng sau Tu viện Syon trên sông Thames ở Isleworth. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới