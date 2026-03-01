Hà Nội

Bức tượng đầu đá mô tả vị vua Anh thời Trung Cổ

Kho tri thức

Bức tượng đầu đá mô tả vị vua Anh thời Trung Cổ

Các nhà khảo cổ khai quật được bức tượng đầu bằng đá kích thước thật của một vị vua Anh Thời Trung Cổ, có niên đại khoảng 700 năm.

Tu viện Shaftesbury được xây dựng lần đầu tiên vào năm 888. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Trước khi bị phá hủy và đất đai được bán theo lệnh của Thomas Cromwell vào năm 1.539, tu viện này có quy mô tương đương với Tu viện Westminster và là tu viện giàu có thứ hai ở toàn nước Anh - chỉ đứng sau Tu viện Syon trên sông Thames ở Isleworth. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại tàn tích Tu viện Shaftesbury này, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Anh bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Đó là một bức tượng đầu bằng đá chạm khắc có niên đại khoảng 700 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Điều đáng chú ý là bức tượng có đội vương miện. Đây là một nhân vật hoàng gia. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Bức tượng đầu đá bị mất mũi, hàm và hầu hết các đặc điểm trên khuôn mặt, được cho là mô tả Vua Edward II, người trị vì nước Anh từ năm 1.307 đến năm 1.327 sau Công Nguyên trong một triều đại đầy biến động. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Hơn nữa, các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng, bức tượng đầu bằng đá của Vua Edward II có thể là một phần của bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc hoàng gia chưa từng được biết đến trước đây, từng nằm bên trong tu viện tráng lệ Shaftesbury phát triển thịnh vượng. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
