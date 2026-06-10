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[GALLERY] Intel gây sốc khi tuyên bố AI sẽ cứu handheld gaming

Số hóa - Xe

[GALLERY] Intel gây sốc khi tuyên bố AI sẽ cứu handheld gaming

Intel cho rằng Frame Generation và AI không còn là tính năng phụ trợ mà sẽ trở thành chìa khóa giúp máy chơi game cầm tay chinh phục các tựa game AAA tương lai.

Thiên Trang (TH)
Intel vừa đưa ra nhận định gây nhiều tranh cãi tại Computex 2026 khi khẳng định Frame Generation sẽ trở thành công nghệ cốt lõi của gaming handheld trong tương lai, thay vì chỉ là giải pháp tạm thời để tăng FPS như nhiều game thủ vẫn nghĩ hiện nay.
Intel vừa đưa ra nhận định gây nhiều tranh cãi tại Computex 2026 khi khẳng định Frame Generation sẽ trở thành công nghệ cốt lõi của gaming handheld trong tương lai, thay vì chỉ là giải pháp tạm thời để tăng FPS như nhiều game thủ vẫn nghĩ hiện nay.
Theo ông Nish Neelalojanan, Giám đốc cấp cao phụ trách quản lý sản phẩm nhóm Client Computing của Intel, việc các tựa game AAA ngày càng phụ thuộc vào AI upscaling, Frame Generation và các công nghệ dựng hình thông minh là xu hướng phát triển tự nhiên của ngành công nghiệp game, đặc biệt trên các thiết bị cầm tay vốn bị giới hạn nghiêm ngặt về điện năng. (Ảnh: Genk)
Theo ông Nish Neelalojanan, Giám đốc cấp cao phụ trách quản lý sản phẩm nhóm Client Computing của Intel, việc các tựa game AAA ngày càng phụ thuộc vào AI upscaling, Frame Generation và các công nghệ dựng hình thông minh là xu hướng phát triển tự nhiên của ngành công nghiệp game, đặc biệt trên các thiết bị cầm tay vốn bị giới hạn nghiêm ngặt về điện năng. (Ảnh: Genk)
Đại diện Intel cho rằng bài toán lớn nhất của handheld gaming không nằm ở việc bổ sung thêm nhiều nhân GPU hay tăng xung nhịp xử lý, bởi dù sở hữu 12, 24 hay thậm chí 32 nhân đồ họa Xe, thiết bị vẫn bị giới hạn trong mức công suất chỉ khoảng 12 đến 15W nên không thể khai thác toàn bộ sức mạnh phần cứng.
Đại diện Intel cho rằng bài toán lớn nhất của handheld gaming không nằm ở việc bổ sung thêm nhiều nhân GPU hay tăng xung nhịp xử lý, bởi dù sở hữu 12, 24 hay thậm chí 32 nhân đồ họa Xe, thiết bị vẫn bị giới hạn trong mức công suất chỉ khoảng 12 đến 15W nên không thể khai thác toàn bộ sức mạnh phần cứng.
Chính vì vậy, Intel tin rằng AI đang trở thành giải pháp hiệu quả nhất để tối ưu hóa hiệu năng trên mỗi watt điện năng tiêu thụ, giúp các thiết bị chơi game cầm tay duy trì tốc độ khung hình ổn định mà không làm giảm thời lượng pin hoặc tăng nhiệt độ quá mức trong quá trình vận hành.
Chính vì vậy, Intel tin rằng AI đang trở thành giải pháp hiệu quả nhất để tối ưu hóa hiệu năng trên mỗi watt điện năng tiêu thụ, giúp các thiết bị chơi game cầm tay duy trì tốc độ khung hình ổn định mà không làm giảm thời lượng pin hoặc tăng nhiệt độ quá mức trong quá trình vận hành.
Quan điểm này cũng là nền tảng cho sự ra đời của kiến trúc Panther Lake cùng GPU Intel Arc G3 Extreme, nơi hãng tập trung vào khả năng quản lý năng lượng, tối ưu middleware, phân bổ tài nguyên thông minh và tận dụng các nhân E-core mới để giải phóng thêm điện năng cho bộ xử lý đồ họa. (Ảnh: Genk)
Quan điểm này cũng là nền tảng cho sự ra đời của kiến trúc Panther Lake cùng GPU Intel Arc G3 Extreme, nơi hãng tập trung vào khả năng quản lý năng lượng, tối ưu middleware, phân bổ tài nguyên thông minh và tận dụng các nhân E-core mới để giải phóng thêm điện năng cho bộ xử lý đồ họa. (Ảnh: Genk)
Theo Intel, một trong những thách thức lớn nhất của thị trường handheld là người dùng gần như không thể nâng cấp phần cứng sau khi mua thiết bị, vì vậy việc tối ưu driver, shader, AI rendering và Frame Generation xuyên suốt vòng đời sản phẩm sẽ quan trọng không kém việc nâng cấp cấu hình phần cứng. (Ảnh: Genk)
Theo Intel, một trong những thách thức lớn nhất của thị trường handheld là người dùng gần như không thể nâng cấp phần cứng sau khi mua thiết bị, vì vậy việc tối ưu driver, shader, AI rendering và Frame Generation xuyên suốt vòng đời sản phẩm sẽ quan trọng không kém việc nâng cấp cấu hình phần cứng. (Ảnh: Genk)
Không chỉ Intel, các hãng công nghệ hàng đầu như Nvidia với DLSS hay AMD với FSR cũng đang đẩy mạnh các công nghệ tạo khung hình bằng AI, cho thấy toàn bộ ngành công nghiệp gaming đang dịch chuyển sang hướng tận dụng trí tuệ nhân tạo để kéo dài tuổi thọ thiết bị và nâng cao trải nghiệm chơi game.
Không chỉ Intel, các hãng công nghệ hàng đầu như Nvidia với DLSS hay AMD với FSR cũng đang đẩy mạnh các công nghệ tạo khung hình bằng AI, cho thấy toàn bộ ngành công nghiệp gaming đang dịch chuyển sang hướng tận dụng trí tuệ nhân tạo để kéo dài tuổi thọ thiết bị và nâng cao trải nghiệm chơi game.
Dù Frame Generation vẫn là chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng game thủ PC truyền thống vốn quen đánh giá hiệu năng dựa trên FPS native, Intel tin rằng với handheld gaming, AI sẽ sớm trở thành yếu tố mặc định giúp những cỗ máy chạy pin nhỏ gọn đủ sức vận hành các bom tấn AAA thế hệ mới trong nhiều năm tới.
Dù Frame Generation vẫn là chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng game thủ PC truyền thống vốn quen đánh giá hiệu năng dựa trên FPS native, Intel tin rằng với handheld gaming, AI sẽ sớm trở thành yếu tố mặc định giúp những cỗ máy chạy pin nhỏ gọn đủ sức vận hành các bom tấn AAA thế hệ mới trong nhiều năm tới.
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Thiên Trang (TH)
#Intel #AI #gaming handheld #Frame Generation #công nghệ gaming

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