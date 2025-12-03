Bệnh viện Từ Dũ: Liên danh An Định - Lý Sơn Sa Kỳ trúng gói thầu thiết bị y tế tiết kiệm 11%

Qua đấu thầu rộng rãi, Bệnh viện Từ Dũ đã phê duyệt cho Liên danh An Định - Lý Sơn Sa Kỳ trúng gói thầu nội thất phòng Lab với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 11%. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 21/11/2025, ông Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã ký Quyết định số 3360/QĐ-BVTD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm, lắp đặt nội thất phòng LAB và Đơn vị thủ thuật hỗ trợ sinh sản thuộc khoa Hiếm muộn lầu 8 khu B".

Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm cùng tên, sử dụng nguồn thu sự nghiệp hoặc Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kịch bản "một mình một chợ" và con số tiết kiệm ấn tượng

Theo biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT hoàn thành ngày 12/11/2025 của Tổ chuyên gia, trong suốt thời gian mở thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Đó là Liên danh Nội Thất, bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật An Định (Công ty An Định) và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Lý Sơn Sa Kỳ (Công ty Lý Sơn Sa Kỳ).

Do không có đối thủ cạnh tranh, Liên danh này đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Kết quả, Liên danh Công ty An Định - Công ty Lý Sơn Sa Kỳ đã trúng thầu với giá 2.859.777.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch là 3.238.313.278 đồng, giá trúng thầu giảm được 378.536.278 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 11,69%.

Trích một phần QĐ 3360/QĐ-BVTD ngày 21/11/2025

Đây là một tỷ lệ tiết kiệm tương đối cao so với mặt bằng chung của các gói thầu mua sắm thiết bị y tế/nội thất công hiện nay (thường chỉ tiết kiệm dưới 1% hoặc sát giá). Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Về danh mục hàng hóa, theo phụ lục đính kèm quyết định phê duyệt, nhà thầu sẽ cung cấp và lắp đặt các hạng mục như: Bàn thí nghiệm (áp tường, trung tâm, có chậu rửa...), Tủ đựng vật tư, Ghế inox, Cửa phòng sạch tự động và bán tự động, Hộp chuyển đồ phòng sạch (PassBox).

Đáng chú ý, phần lớn các thiết bị nội thất thí nghiệm (bàn, tủ) đều mang nhãn hiệu "LSK" do chính thành viên liên danh là Công ty Lý Sơn Sa Kỳ sản xuất tại Việt Nam (xuất xưởng năm 2025). Đối với hạng mục cửa phòng sạch và Passbox, nhà thầu cung cấp sản phẩm kết hợp giữa nhãn hiệu Gilgen (Thụy Sỹ) và An Định (Việt Nam).

Năng lực của Liên danh nhà thầu ra sao?

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật An Định. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2010, có trụ sở đăng ký tại số 219/50A Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, do ông Vĩnh Lê Bảo Hòa làm người đại diện pháp luật.

Công ty An Định không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực thi công phòng sạch, hệ thống khí y tế và cửa tự động bệnh viện. Lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 29 gói thầu, trong đó trúng 24 gói.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, Công ty An Định được xem là một "đối tác" quen thuộc. Trước khi trúng gói thầu nội thất phòng Lab này, vào ngày 14/10/2025, Công ty An Định (trong vai trò liên danh) cũng đã được Bệnh viện Từ Dũ phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình" với giá trị lên tới gần 13 tỷ đồng. Xa hơn, năm 2020, doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu cung cấp cửa tự động tại đây với giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngoài Bệnh viện Từ Dũ, Công ty An Định còn trúng thầu tại nhiều cơ sở y tế khác như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Ung Bướu...

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Lý Sơn Sa Kỳ, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, thành lập năm 2019 do ông Huỳnh Văn Thịnh làm giám đốc. Doanh nghiệp này chuyên sâu về mảng nội thất phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu. Dữ liệu cho thấy Lý Sơn Sa Kỳ đã tham gia 13 gói thầu, trúng 10 gói. Khách hàng thường xuyên là các trường đại học như ĐH Quy Nhơn, ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM, Viện Hải dương học...

Việc hai nhà thầu có thế mạnh riêng biệt (An Định về phòng sạch/cửa tự động, Lý Sơn Sa Kỳ về nội thất Lab) kết hợp lại đã giúp liên danh này đáp ứng trọn vẹn yêu cầu kỹ thuật của gói thầu tại Khoa Hiếm muộn.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Việc đấu thầu qua mạng nhằm mục đích tăng tính công khai, minh bạch và cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế tại gói thầu này cho thấy tính cạnh tranh chưa cao khi chỉ có duy nhất một liên danh nhà thầu tham dự. Tình trạng "một mình một chợ" này khiến chủ đầu tư không có cơ hội so sánh giá và chất lượng giữa các nhà cung cấp khác nhau để lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Bên cạnh đó, với tỷ lệ tiết kiệm lên tới gần 12%, bên cạnh việc ghi nhận nỗ lực giảm chi ngân sách, dư luận cũng đặt câu hỏi về công tác lập dự toán ban đầu của chủ đầu tư có sát với giá thị trường hay không? Hoặc liệu nhà thầu có bỏ giá thấp để trúng thầu rồi cung cấp hàng hóa với chất lượng tương ứng với mức giá đó?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2024/NĐ-CP quy định rất rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa. Khi nhà thầu trúng thầu với giá thấp hơn dự toán nhiều, trách nhiệm giám sát, nghiệm thu càng phải được đề cao. Đặc biệt với các thiết bị y tế, nội thất phòng sạch phục vụ công tác hỗ trợ sinh sản, tiêu chuẩn kỹ thuật phải được tuân thủ nghiêm ngặt, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị cho bệnh nhân."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Việc chỉ có một nhà thầu tham dự là hiện tượng không hiếm gặp. Luật không cấm nhưng không khuyến khích. Điều này đặt ra yêu cầu cho Bên mời thầu cần xem lại các tiêu chí trong E-HSMT xem có rào cản kỹ thuật nào hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không. Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ (CO/CQ) của hàng hóa khi đưa vào lắp đặt, nhất là các sản phẩm do nhà thầu tự công bố sản xuất."