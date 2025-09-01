Hà Nội

Bên trong đế chế rác thải điện tử tỷ USD ở Ấn Độ

Số hóa

Bên trong đế chế rác thải điện tử tỷ USD ở Ấn Độ

Ấn Độ thu gom 1,75 triệu tấn rác điện tử mỗi năm, biến e-waste thành lợi nhuận tỷ USD nhưng phải trả giá bằng sức khỏe và môi trường.

Thiên Trang (TH)
Giữa những con ngõ bụi bặm ở Seelampur, Delhi, hàng núi máy tính cũ, điện thoại hỏng và màn hình vỡ được tháo dỡ thô sơ.
Công nhân nghèo, trong đó có cả trẻ em, dùng tay trần và búa gỉ để lấy đồng, sắt, nhôm hay vàng từ rác thải điện tử.
Ấn Độ hiện là quốc gia phát sinh e-waste lớn thứ ba thế giới với 1,75 triệu tấn trong năm tài khóa 2024.
Dù thị trường trị giá hơn 1,5 tỷ USD, tới 95% hoạt động tái chế vẫn nằm trong khu vực phi chính thức đầy rủi ro.
Hậu quả là đất nhiễm độc, không khí ô nhiễm chì và dioxin, còn nước ngầm chứa kim loại nặng nguy hiểm.
WHO cảnh báo trẻ em và phụ nữ mang thai ở cộng đồng tái chế e-waste là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong khi đó, các công ty tái chế chính thức có công nghệ hiện đại hơn, giúp thu hồi kim loại quý an toàn.
Các chuyên gia kêu gọi Ấn Độ và thế giới siết luật, áp dụng trách nhiệm mở rộng cho nhà sản xuất và đầu tư công nghệ xanh.
Thiên Trang (TH)
