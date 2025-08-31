Sony chi mạnh tỷ USD xây đế chế game đối đầu Microsoft

Hà Nội

Từ tượng đài điện tử Nhật Bản, Sony đang dồn nguồn lực tỷ USD vào mảng game, tham vọng biến PlayStation thành đế chế đủ sức thách thức Microsoft và Nintendo.

Thiên Trang (TH)
Sony đang tăng tốc khai thác đế chế game bằng chiến lược đầu tư tỷ USD vào các studio nội bộ.
Những thương vụ lớn như mua lại Bungie (cha đẻ của Halo) với giá 3,6 tỷ USD đã giúp Sony củng cố sức mạnh.
Hãng đặt mục tiêu các studio không chỉ tạo bom tấn mà còn giữ được sự sáng tạo vốn có.
Tuy nhiên, thất bại 250 triệu USD của Concord đã buộc Sony phải điều chỉnh chiến lược.
Thay vì chạy đua số lượng game live-service, hãng tập trung vào sự đa dạng trải nghiệm.
Sony áp dụng kiểm thử chặt chẽ và khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm giữa các studio.
Astro Bot được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của PlayStation, sánh ngang Mario.
Dù vậy, Sony vẫn đối mặt thách thức khi phải cân bằng sáng tạo, lợi nhuận và áp lực cổ đông.
GALLERY MỚI NHẤT