Amazon's Mini PC trở lại với giá cực sốc, chỉ 140 USD

Amazon's Mini PC trở lại với giá cực sốc, chỉ 140 USD

Một trong những máy tính mini có giá tốt nhất hiện nay có bộ xử lý Intel 3,6 GHz và hỗ trợ hai màn hình 4K chỉ với 140 đô la.

Tuệ Minh
Trong nhiều năm qua, siêu sao của dòng máy tính để bàn "ngon bổ rẻ" chính là Mac Mini của Apple, và điều này hoàn toàn có lý do. Danh tiếng của Mac Mini là một chiếc máy tính để bàn cao cấp, mạnh mẽ nhưng chiếm rất ít diện tích làm việc là hoàn toàn xứng đáng, và gần như kể từ khi ra mắt, MAC Mini gần như không có đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi — một làn sóng máy tính mini hiệu năng cao đã đổ bộ lên Amazon, và một trong những sản phẩm tốt nhất trong số đó là Kamrui Intel N97, hiện đang được bán với mức giá cực kỳ thấp, chỉ 140 đô la.
Chiếc Kamrui Intel N97, vốn có giá bán thông thường là 180 đô la. Chiếc máy tính này sở hữu nhiều tính năng tiên tiến đã định hình lại khái niệm máy tính mini, buộc người mua phải suy nghĩ lại về sức mạnh xử lý và hiệu năng mà họ có thể đạt được từ một chiếc máy tính nhỏ gọn trong lòng bàn tay và có giá rẻ hơn 60 đô la so với ...bàn phím Apple bán kèm với Mac Mini.
Hầu hết các máy tính mini tràn ngập thị trường gần đây đều có khả năng kết nối nhiều hơn 1 màn hình, và Kamrui Intel N97 cũng không ngoại lệ. Điểm nổi bật của nó nằm ở các kết nối: Kamrui Intel N97 được trang bị cổng DisplayPort 1.4 sẵn sàng kết nối cùng với cổng HDMI 2.0, mỗi cổng đều có thể xuất hình ảnh ra màn hình 4K.
DisplayPort là một ngoại lệ hiếm hoi trong thế giới máy tính mini, và chip Intel UHD Graphics Max Dynamic Frequency 1.2 GHz cho phép cả hai màn hình 4K đều có thể chạy nhanh và mượt mà dù bạn đang xem phim, chơi game hay chỉ đơn giản là lướt web.
Tùy chọn giá đỡ VESA đi kèm với Kamrui Intel N97, cho phép bạn gắn chính chiếc mini PC lên mặt sau của màn hình hoặc thậm chí là màn hình HDTV lớn nếu bạn muốn. Toàn bộ dây cáp và kết nối đều có thể được giấu kín phía sau màn hình, vì Kamrui Intel N97 chỉ có kích thước 4 inch vuông và dày hơn 1,5 inch một chút.
Tốc độ và hiệu năng kết nối internet của Kamrui Intel N97 không hề bị ảnh hưởng. Máy được tích hợp Wi-Fi 5 và Bluetooth 4.2, cùng với bộ xử lý N97 mạnh mẽ 3.6GHz giúp mọi thứ vận hành mượt mà.
Trên thực tế, bộ xử lý N97 là một bước tiến vượt bậc, thậm chí vượt trội hơn 40% so với người tiền nhiệm Intel N95. Bộ xử lý đồ họa tích hợp (IGP) cũng nhanh hơn 40% so với phiên bản trước, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được sức mạnh và hiệu năng đáng kể chỉ với 140 đô la.
Với phiên bản được cho là rút gọn của máy tính để bàn, Kamrui Intel N97 không hề thiếu xót bất kỳ tính năng nào so với PC truyền thống. Với bàn phím và chuột, và có thể là hai màn hình 4K nếu bạn thực sự muốn "khủng", và để Kamrui Intel N97 vượt trội hơn hẳn những chiếc máy tính để bàn lớn hơn và đắt tiền hơn.
Mini PC 140 USD sức mạnh không thua kém máy tính để bàn.
Tuệ Minh
Gizmodo
