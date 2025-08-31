Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quái vật 3.000 tấn mở cánh cửa năng lượng sạch tương lai

Số hóa

Quái vật 3.000 tấn mở cánh cửa năng lượng sạch tương lai

Lò phản ứng nhiệt hạch ITER do 33 quốc gia hợp tác xây dựng vừa đạt cột mốc quan trọng với hệ thống từ tính siêu dẫn nặng 3.000 tấn, làm lạnh đến -269 độ C.

Thiên Trang (TH)
Lò phản ứng nhiệt hạch ITER được coi là tham vọng lớn nhất của nhân loại trong hành trình tìm kiếm năng lượng sạch.
Lò phản ứng nhiệt hạch ITER được coi là tham vọng lớn nhất của nhân loại trong hành trình tìm kiếm năng lượng sạch.
Mới đây, các nhà khoa học đã hoàn tất module thứ sáu của cụm solenoid trung tâm tại Mỹ, đánh dấu bước tiến then chốt.
Mới đây, các nhà khoa học đã hoàn tất module thứ sáu của cụm solenoid trung tâm tại Mỹ, đánh dấu bước tiến then chốt.
Đây là nam châm siêu dẫn mạnh nhất từng chế tạo, có thể chịu lực tương đương 6,7 triệu tấn.
Đây là nam châm siêu dẫn mạnh nhất từng chế tạo, có thể chịu lực tương đương 6,7 triệu tấn.
Khi hoàn thiện, hệ thống từ tính của ITER sẽ nặng 3.000 tấn, cao 12,7 mét và rộng 4,1 mét.
Khi hoàn thiện, hệ thống từ tính của ITER sẽ nặng 3.000 tấn, cao 12,7 mét và rộng 4,1 mét.
Toàn bộ khối nam châm khổng lồ này phải được làm lạnh đến -269 độ C để duy trì trạng thái siêu dẫn.
Toàn bộ khối nam châm khổng lồ này phải được làm lạnh đến -269 độ C để duy trì trạng thái siêu dẫn.
Nhờ đó, ITER có thể kiểm soát plasma nóng gấp 10 lần lõi Mặt Trời và tạo ra năng lượng phản hồi gấp 10 lần.
Nhờ đó, ITER có thể kiểm soát plasma nóng gấp 10 lần lõi Mặt Trời và tạo ra năng lượng phản hồi gấp 10 lần.
Mục tiêu cuối cùng là sản xuất 500 MW điện từ nguồn đầu vào chỉ 50 MW, mở ra viễn cảnh năng lượng vô tận.
Mục tiêu cuối cùng là sản xuất 500 MW điện từ nguồn đầu vào chỉ 50 MW, mở ra viễn cảnh năng lượng vô tận.
Nếu đạt vận hành vào năm 2035, ITER có thể khởi đầu kỷ nguyên năng lượng sạch và thay đổi cả nền công nghiệp toàn cầu.
Nếu đạt vận hành vào năm 2035, ITER có thể khởi đầu kỷ nguyên năng lượng sạch và thay đổi cả nền công nghiệp toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#năng lượng sạch #ITER #nam châm siêu dẫn #năng lượng vô tận #công nghệ hạt nhân #phản ứng nhiệt hạch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT