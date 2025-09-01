Cảnh báo 2 số điện thoại lừa đảo cần được tránh xa

Trong thời đại số hóa, các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, khiến nhiều người dùng mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Chiêu trò nhắm độc quyền vào lòng tin người dùng

Hệ thống an ninh mạng vừa ghi nhận hai số điện thoại nghi lừa đảo là 0765011538 (hiển thị tên “EHUYENTRANG”) và 0782359439 (hiển thị tên “CT LUATQTVN”).

Số điện thoại hiển thị tên "EHUYENTRANG" thường gọi đến mời chào các gói vay với lãi suất thấp và thủ tục đơn giản. Chúng thể hiện sự am hiểu về thông tin cá nhân của bạn để tạo lòng tin, khiến bạn nghĩ rằng chúng là nhân viên của một tổ chức tài chính uy tín. Mục đích cuối cùng là thu thập thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân (CCCD), thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc yêu cầu bạn chuyển khoản trước một khoản tiền để "xử lý hồ sơ".

Một số khác hiển thị tên "CT LUATQTVN" tự xưng là cơ quan thuế. Kẻ gian sử dụng giọng điệu nghiêm túc để thông báo về các vấn đề liên quan đến thuế, như nợ thuế giả tạo, vi phạm hành chính, hoặc yêu cầu bạn cập nhật thông tin. Mặc dù chúng có thể không yêu cầu thông tin cá nhân ngay lập tức, nhưng việc sử dụng tên gọi liên quan đến pháp luật kết hợp với số điện thoại di động là chiến thuật để tạo sự tin tưởng, từ đó dẫn dắt bạn vào các hành vi lừa đảo tiếp theo.

Cách bảo vệ bản thân

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ TT&TT cho biết trong trường hợp buộc phải sử dụng loại hình vay tiền qua mạng, để không bị mắc bẫy lừa đảo tài chính online ngày càng tinh vi, người dân cần tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, ứng dụng cho vay uy tín, thể hiện đầy đủ các thông tin như: Tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay (trả nợ trước hạn, chậm trả…), mẫu hợp đồng, trách nhiệm của các chủ thể tham gia giao dịch… Đặc biệt, không để bên cho vay truy cập tài khoản và danh bạ điện thoại cá nhân.

Cục Thuế Hà Nội cũng khẳng định, không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế nào thu thuế hộ. Đồng thời, cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo và đề nghị người nộp thuế, khi nhận được các tin nhắn, cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý rằng, Trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức “https” và tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. (Ví dụ: Trang Thông tin điện tử Cục Thuế Hà Nội có tên miền: https://www.hanoi.gdt.gov.vn)

Các trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc thoại trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người nộp thuế cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an và cơ quan thuế nơi gần nhất đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hãy báo cáo ngay lập tức cho các cơ quan chức năng khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết, tội phạm công nghệ cao đang khai thác các lỗ hổng trong nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Chúng ta cần tăng cường giáo dục cộng đồng và áp dụng các công cụ phát hiện lừa đảo tiên tiến hơn. Ông cũng khuyến cáo việc nâng cao năng lực pháp lý và phối hợp quốc tế để đối phó với các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Khi nhận được cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, nhiều người thường có thói quen gọi lại để kiểm tra. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này đôi khi lại khiến chủ thuê bao trở thành nạn nhân của các chiêu lừa đảo “móc túi”.

Trước đây, người dùng có thể dán số điện thoại vào ô tìm kiếm Facebook để tra cứu thông tin nhờ tính năng gợi ý bạn bè. Tuy nhiên, hiện Facebook đã loại bỏ tính năng này. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng những công cụ khác để xác định số lạ vừa gọi đến.

Một trong những lựa chọn phổ biến là Truecaller - ứng dụng chặn cuộc gọi rác và lừa đảo được sử dụng rộng rãi. Truecaller sở hữu cơ sở dữ liệu khổng lồ, cho phép hiển thị thông tin người gọi ngay cả khi số điện thoại chưa được lưu trong danh bạ. Nhờ đó, người dùng dễ dàng nhận biết đâu là số lừa đảo trước khi quyết định bắt máy hay gọi lại. Ứng dụng hiện có trên cả Android và iOS.

Ngoài ra, người dùng có thể tra cứu ngược số điện thoại qua dịch vụ Whitepages (Trang trắng). Từ năm 2020, Whitepages không còn tiết lộ thông tin cá nhân vì lý do bảo mật, song vẫn hiển thị dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp sở hữu số thuê bao. Dịch vụ này còn cung cấp thống kê về tần suất tìm kiếm, số lượt báo cáo lừa đảo hoặc làm phiền liên quan đến số điện thoại, giúp người dùng có thêm cơ sở để cảnh giác.