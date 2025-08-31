Nữ streamer Cô Chip tái xuất nóng bỏng sau nửa năm

Sau nửa năm biến mất khỏi mạng xã hội, nữ streamer Cô Chip bất ngờ trở lại với loạt ảnh khoe vóc dáng gợi cảm, khiến fan nam “đứng ngồi không yên”.
Một thanh niên dẫn bạn gái mới quen qua mạng đi mua xe máy, sau đó để người phụ nữ này ở đại lý bán xe làm tin, xin chạy thử xe, rồi mất hút.
Từ tượng đài điện tử Nhật Bản, Sony đang dồn nguồn lực tỷ USD vào mảng game, tham vọng biến PlayStation thành đế chế đủ sức thách thức Microsoft và Nintendo.
Tử vi tuần mới cho thấy: Dần - Mùi gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc vượng phát; còn Tý - Mão nên thận trọng kẻo vận xui ập đến.
Trầu bà công chúa hồng với lá trái tim pha hồng độc lạ, không chỉ là cây cảnh trang trí cực hot mà còn mang ý nghĩa phong thủy, thu hút may mắn, tài lộc.
Lữ đoàn Azov 12 của Ukraine, đã mở đường máu ở Shakhove, giúp cho tàn quân của Lữ đoàn 93 thoát khỏi vòng vây, nhưng không còn mấy người sống sót.
Lò phản ứng nhiệt hạch ITER do 33 quốc gia hợp tác xây dựng vừa đạt cột mốc quan trọng với hệ thống từ tính siêu dẫn nặng 3.000 tấn, làm lạnh đến -269 độ C.
Các chuyên gia khảo cổ ở Suffolk tìm thấy kim tự tháp vàng của người Anglo-Saxon, nó bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.
Có 5 khung gương độc lạ, bí ẩn được tìm thấy trong biệt thự La Mã cổ đại, nó thu hút giới chuyên gia ngay cái nhìn đầu tiên.
Nhiều sản phẩm chỉ đáng giá vài nghìn đồng, thậm chí bỏ đi ở Việt Nam nhưng lại được người nước ngoài săn đón với giá siêu đắt đỏ.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều mỹ nhân Việt đã cùng nhau khoe sắc trong tà áo dài truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước.
Người mẫu Hà Anh cùng hai con "hân hoan trong cờ hoa". Gia đình Lý Hải - Minh Hà diện áo dài đỏ hưởng ứng đại lễ.
QJMotor đã chính thức ra mắt mẫu xe máy điện E-LTR tại Malaysia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện của hãng tại khu vực Đông Nam Á.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên người thân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
UAV đa năng do Việt Nam chế tạo lần đầu được ra mắt tại triển lãm 80 thành tựu đất nước có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công nhờ vào hệ thống vũ khí đa dạng.
Được xếp dưới Starshine 8, Geely Galaxy Starshine 6 tại Trung Quốc sở hữu phần đầu rất giống Mercedes-AMG GT 4 cửa và dùng động cơ hybrid plug-in.
Chọn lựa 3 loại cây cảnh này vừa dễ chăm sóc, sống bền, vừa mang ý nghĩa phong thủy, giúp thu hút tài lộc và tăng giá trị lâu dài cho gia đình.
Với thân như cây tre, cây cảnh này là biểu tượng của điềm lành, bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo và thu hút tài lộc, may mắn.
UAV của Ukraine đã gây hỏa hoạn, buộc dân cư phải sơ tán và làm hư hại nhiều công trình ở trung tâm thành phố Rostov-on-Don của Nga.
SpaceX trở thành trụ cột không thể thay thế của Mỹ, nắm hơn 80% vụ phóng và ảnh hưởng trực tiếp tới NASA, Lầu Năm Góc cùng ngành công nghiệp vũ trụ.
Galaxy Buds Core mang đến trải nghiệm âm thanh trọn vẹn với thiết kế nhỏ gọn, tính năng chống ồn chủ động và hỗ trợ Galaxy AI.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/9, Bạch Dương vận thế hơi yếu, nhất định phải cẩn thận. Thiên Bình hơi nôn nóng, phải giữ khiêm tốn mới tránh được tổn thất.