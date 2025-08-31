Hà Nội

Nữ streamer Cô Chip tái xuất nóng bỏng sau nửa năm

Số hóa

Nữ streamer Cô Chip tái xuất nóng bỏng sau nửa năm

Sau nửa năm biến mất khỏi mạng xã hội, nữ streamer Cô Chip bất ngờ trở lại với loạt ảnh khoe vóc dáng gợi cảm, khiến fan nam “đứng ngồi không yên”.

Thiên Trang (TH)
Sau hơn nửa năm vắng bóng, nữ streamer nổi tiếng Cô Chip bất ngờ tái xuất.
Cô gây sốt khi đăng loạt ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng trên trang cá nhân.
Trong bộ bikini và đồ ôm sát, Cô Chip tự tin khoe đường cong “chuẩn đét”.
Fan nam lập tức “bùng nổ” với nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của cô.
Sự trở lại này chứng minh Cô Chip vẫn giữ được phong độ “on top”.
Nhiều người tin rằng thời gian “ở ẩn” giúp cô chuẩn bị cho màn comeback.
Cộng đồng fan đặt câu hỏi liệu cô có quay lại livestream trong thời gian tới.
Dù thế nào, màn tái xuất này đã đủ khẳng định sức hút bền bỉ của Cô Chip.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Cô Chip #nữ streamer #tái xuất #vóc dáng nóng bỏng #bikini #streamer nổi tiếng

