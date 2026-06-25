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Xã hội

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong chùa cổ ở Quảng Trị

Bé trai 3 ngày tuổi được đặt trong túi xách màu xanh để trên ghế đá, bên trong chứa một số đồ sơ sinh kèm theo bức thư của người mẹ để lại.

Hạo Nhiên

Ngày 25/6, thông tin từ Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh, tìm thân nhân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở một ngôi chùa cổ tại địa phương.

Trước đó, khoảng 7h ngày 25/6, Công an xã Tân Mỹ nhận được tin báo của người dân việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên của chùa cổ Hoằng Phúc ở xã Tân Mỹ.

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Bé trai sơ sinh được lực lượng chức năng theo dõi, chăm sóc theo quy định.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

Qua xác minh ban đầu, cháu là bé trai 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, thời điểm phát hiện cháu bé được đặt trong túi xách màu xanh để trên ghế đá, bên trong chứa một số đồ sơ sinh kèm bức thư.

“Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút”, nội dung bức thư để lại cùng cháu bé.

Hiện, Công an xã Tân Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Công an giúp tìm 2 bé gái bị đi lạc.
#Bé trai #sơ sinh #bị bỏ rơi #chùa cổ #Quảng Trị

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