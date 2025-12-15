Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.

Công tác đấu thầu tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện tình trạng gói thầu tiền tỷ chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự. Đáng nói, nhà thầu này lại có hồ sơ năng lực trượt thầu dày đặc tại các chủ đầu tư khác trong năm 2025.

Dễ dàng trúng thầu vì không có đối thủ

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/11/2025, ông Phạm Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 31/QĐ-QLDAKVĐP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (xây dựng): Xây dựng.

Gói thầu này thuộc dự án Xây dựng tuyến đường từ Khu quy hoạch TTHC xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú kết nối với Khu Công nghiệp và dân cư Đồng Phú (phần điều chỉnh), sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú. Giá trúng thầu được phê duyệt là 11.465.000.000 đồng. Hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công là 30 ngày. So với giá gói thầu là 12.043.247.553 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 4,8%.

Tuy nhiên, yếu tố khiến dư luận quan tâm không nằm ở tỷ lệ tiết kiệm mà ở tính cạnh tranh của gói thầu. Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 16h05 ngày 20/11/2025, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 35/BCĐG-2 THANG 5 ngày 21/11/2025 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 2 tháng 5 lập, nhà thầu Thuận Phú đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Đáng chú ý, trong phần đánh giá tài chính, báo cáo ghi nhận nhà thầu có bảng đề xuất chào khối lượng thừa – thiếu với giá trị giảm trừ hơn 317 triệu đồng.

Việc một gói thầu xây lắp quy mô hơn 12 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng lại "vắng bóng" các nhà thầu khác, để Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" về đích, đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn và minh bạch trong việc xây dựng hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

Bức tranh năng lực: "Vua sân nhà", trượt dài "sân khách"

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú có Mã số doanh nghiệp 3800423761, được thành lập năm 2010. Theo Quyết định số 31/QĐ-QLDAKVĐP, địa chỉ hiện tại của nhà thầu là Tổ 2, ấp Thuận Hải, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc.

Phân tích dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 cho thấy một "nghịch lý" trong năng lực cạnh tranh của nhà thầu này. Tính đến đầu tháng 12/2025, Bê tông nhựa nóng Thuận Phú đã tham gia 12 gói thầu, trong đó trúng 4 gói và trượt 8 gói.

Điều đặc biệt là 100% các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng thầu trong năm 2025 đều nằm tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú.

Cụ thể, ngoài gói thầu số 04 nêu trên, Bê tông nhựa nóng Thuận Phú (trong vai trò liên danh chính) đã trúng gói thầu Xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm xã Bù Gia Mập vào tháng 8/2025 với giá trị hơn 19 tỷ đồng. Trước đó, nhà thầu cũng là gương mặt quen thuộc tại nhiều gói thầu khác do Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú làm chủ đầu tư.

Trái ngược với phong độ "bất bại" tại "sân nhà", khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị khác trong năm 2025, Bê tông nhựa nóng Thuận Phú lại liên tiếp nhận thất bại.

Đơn cử, ngày 10/11/2025, nhà thầu trượt Gói thầu số 3: Thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án 8 mời thầu (vai trò liên danh phụ). Ngày 28/06/2025, nhà thầu trượt Gói thầu số 06: Xây dựng mới tại Kiên Giang. Tại Bình Dương, nhà thầu cũng thất bại tại gói thầu thi công xây lắp do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn DCD mời thầu vào tháng 5/2025.

Lý do trượt thầu tại các gói này thường liên quan đến năng lực kỹ thuật hoặc nhân sự, thiết bị không đáp ứng yêu cầu khắt khe của E-HSMT tại các đơn vị khác. Sự chênh lệch rõ rệt về tỷ lệ trúng thầu giữa Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú và các chủ đầu tư còn lại là một dữ liệu quan trọng cần được cơ quan chức năng lưu tâm.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung, mục tiêu của đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Tình trạng một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư trong khi chỉ có một mình tham dự (như quy định tại Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP và Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn xử lý tình huống) tuy không sai về quy trình, nhưng về bản chất đã làm giảm đi tính cạnh tranh của hoạt động mua sắm công."

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ thêm: "Khi một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một đơn vị nhưng lại trượt thầu hàng loạt ở nơi khác, cần xem xét kỹ quy trình lập E-HSMT. Liệu có hay không việc cài cắm các tiêu chí kỹ thuật, nhân sự đặc thù để tạo lợi thế cho nhà thầu quen mặt? Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan thanh tra, kiểm tra để đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất."

Việc Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú trúng thầu gói hơn 11 tỷ đồng tại Đồng Phú trong bối cảnh thiếu vắng sự cạnh tranh, cùng "lịch sử" đấu thầu đầy biến động năm 2025, là những vấn đề cần được làm rõ.

