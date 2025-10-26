Hà Nội

Xã hội

Bé gái bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh đã ra viện

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cháu H.T.N.L. (Hà Tĩnh) đã hồi phục sức khỏe, xuất viện và được chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.

Hạo Nhiên

Ngày 26/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cháu H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm - nạn nhân bị cha dượng bạo hành) hiện bình phục sức khỏe và được xuất viện.

Được biết, do chị Bàn Thị B. (29 tuổi, mẹ cháu L.) có nguyện vọng đưa cháu về quê ngoại sinh sống nên chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc chuyển trường cho bé. Chiều 25/10, cháu lên xe rời Hà Tĩnh về Sơn La.

a88603a96de084beddf1-11424141.jpg
Cháu H.T.N.L được chuyển về quê ngoại ở Sơn La sinh sống, học tập.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2022, chị Bàn Thị B. (29 tuổi, quê Sơn La) kết hôn với Nguyễn Văn Nam, khi đó con riêng của chị là cháu L. được 7 tuổi. Cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Hiện Nam và chị B. có với nhau 2 người con chung.

Khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

image.jpg
Cháu H.T.N.L bị cha dượng bạo hành với vết thương đầy mình.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Không dừng lại, Nam còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau đó, Nam băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

