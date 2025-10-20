Cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 có thể đối diện hình phạt nào?

Vụ cha dượng bạo hành khiến bé gái lớp 5 phải nhập viện khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi đối tượng này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích' vì hành vi bạo hành cháu H.T.N.L (SN 2015, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) con riêng của vợ.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của Nam là rất tàn nhẫn, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra vào cuộc, triệu tập Nam để làm rõ, xử lý là có căn cứ và cần thiết.

Với những vết thương chằng chịt, rỉ máu trên người cháu bé cho thấy hành vi bạo hành rất tàn nhẫn, đã gây ra những thương tích nghiêm trọng cho cháu bé, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi bạo hành đối với cháu bé này, xác định rõ hung khí mà đối tượng sử dụng là gì có thể dẫn đến chết người hay không để xem xét về tội danh sẽ truy cứu.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam.

Nếu kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu là vùng đầu của nạn nhân và khả năng chết người có thể xảy ra thì sẽ xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi và hành vi có tính chất côn đồ.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi không thể dẫn đến chết người thì không xử lý về tội giết người nhưng vẫn có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của đối tượng rõ ràng là hành hạ trẻ em, đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự hình phạt có thể tới 3 năm tù. Tuy nhiên, hành vi này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích, căn cứ vào tỷ lệ thương tích của nạn nhân để xử lý về tội nghiêm khắc hơn là tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp người thực hiện nhiều hành vi (chuỗi hành vi) một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian, trong đó, hành vi trước là tiền đề, điều kiện để thực hiện hành vi sau thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về nhiều tội tương ứng với từng hành vi, nếu mỗi hành vi đều có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Bởi vậy, có 3 tội danh cơ quan điều tra sẽ xem xét để xử lý về một trong 3 tội danh này đó là tội hành hại người khác, tội cố ý gây thương tích và tội giết người. Sẽ ưu tiên áp dụng tội giết người, tội cố ý gây thương tích, nếu không đủ căn cứ để xử lý về các tội này thì mới xử lý về tội hành hạ người khác.

