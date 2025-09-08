Hà Nội

Thế giới

Bé 2 tháng tuổi bị đàn khỉ "bắt cóc", rơi xuống thùng nước tử vong

Khi đang ngủ trong phòng, một em bé 2 tháng tuổi đã bị đàn khỉ "bắt cóc". Đứa trẻ sau đó được tìm thấy tử vong trong thùng nước.

An An (Theo IT)

Theo India Today, sự việc xảy ra khi đứa trẻ đang ngủ trên giường và các thành viên trong gia đình bận làm việc thì đàn khỉ bất ngờ "đột nhập" vào ngôi nhà ở Sitapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Phát hiện đứa trẻ mất tích, mọi người nhanh chóng tìm kiếm bé. Sau đó, họ phát hiện em nhỏ trong chiếc thùng đầy nước. Đứa trẻ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nơi bác sĩ tuyên bố bé đã tử vong.

besosinh.png
Đứa trẻ 2 tháng tuổi đã tử vong vì rơi xuống thùng nước sau khi bị "đàn khỉ" bắt cóc. Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được thông báo từ gia đình, cảnh sát đã đến hiện trường, đánh giá tình hình và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi.

Người dân địa phương cho biết khu vực này từ lâu đã phải đối phó với mối đe dọa của loài khỉ. Họ cáo buộc chính quyền và lực lượng chức năng không thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân dù các trường hợp thương tích và thiệt hại tài sản do loài khỉ gây ra được ghi nhận mỗi ngày.

Người dân đang kêu gọi chính quyền thực hiện các biện pháp ngay lập tức để giải quyết mối đe dọa từ loài khỉ và ngăn ngừa những thảm kịch tương tự trong tương lai.

