Trên đường đi học về, 3 nữ sinh bị sét đánh tử vong

3 nữ sinh đã bị sét đánh tử vong thương tâm khi đang trên đường từ trường học về nhà tại làng Hondpiri, Ấn Độ.

Theo NDTV, vụ việc 3 học sinh bị sét đánh tử vong khi đang trên đường về nhà từ trường học tại làng Hondpiri, Ranchi, Ấn Độ, xảy ra vào ngày 21/8.

"3 học sinh, trong độ tuổi từ 5 đến 12, đang trên đường về nhà từ trường ở Hondpiri vào khoảng 15 giờ chiều thì bị sét đánh. Các em ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, nơi bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong", cảnh sát Nageshwar Sahu nói với PTI.

Ảnh minh họa: NDTV.

Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Pari Oraon (5 tuổi), Anjlika Kujur (7 tuổi) và Basmati Oraon (12 tuổi). Các thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Theo Sahu, gia đình của các nạn nhân xấu số sẽ nhận được khoản hỗ trợ là 400.000 rupee mỗi người.

Trước đó, một nông dân 38 tuổi cũng tử vong do bị sét đánh tại làng Bahera, Palamu.

"Nạn nhân là Luv Kumar Choudhary đang làm việc trên cánh đồng thì bị sét đánh trúng", người phụ trách đồn cảnh sát Chainpur, Sriram Sharma, thông tin.

Luv Kumar Choudhary nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết anh đã tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ