Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Trên đường đi học về, 3 nữ sinh bị sét đánh tử vong

3 nữ sinh đã bị sét đánh tử vong thương tâm khi đang trên đường từ trường học về nhà tại làng Hondpiri, Ấn Độ.

An An (Theo NDTV)

Theo NDTV, vụ việc 3 học sinh bị sét đánh tử vong khi đang trên đường về nhà từ trường học tại làng Hondpiri, Ranchi, Ấn Độ, xảy ra vào ngày 21/8.

"3 học sinh, trong độ tuổi từ 5 đến 12, đang trên đường về nhà từ trường ở Hondpiri vào khoảng 15 giờ chiều thì bị sét đánh. Các em ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, nơi bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong", cảnh sát Nageshwar Sahu nói với PTI.

set1.png
Ảnh minh họa: NDTV.

Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Pari Oraon (5 tuổi), Anjlika Kujur (7 tuổi) và Basmati Oraon (12 tuổi). Các thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Theo Sahu, gia đình của các nạn nhân xấu số sẽ nhận được khoản hỗ trợ là 400.000 rupee mỗi người.

Trước đó, một nông dân 38 tuổi cũng tử vong do bị sét đánh tại làng Bahera, Palamu.

"Nạn nhân là Luv Kumar Choudhary đang làm việc trên cánh đồng thì bị sét đánh trúng", người phụ trách đồn cảnh sát Chainpur, Sriram Sharma, thông tin.

Luv Kumar Choudhary nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết anh đã tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
#học sinh bị sét đánh tử vong #sét đánh ở ấn độ #tử vong vì sét đánh #ấn độ #học sinh bị sét đánh

Bài liên quan

Thế giới

Đi hưởng tuần trăng mật, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Khi đang đi hưởng tuần trăng mật, người đàn ông 29 tuổi không may tử vong do bị sét đánh.

Theo People, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 20/6 tại bang Florida, Mỹ. Các nhà chức trách địa phương cho biết, khi đang đứng ở bãi biển New Smyrna, Jake Rosencranz, 29 tuổi đến từ Colorado, đã bị sét đánh trúng.

set1.png
Bãi biển New Smyrna, Florida. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Thế giới

Sét đánh khiến 4 học sinh bị thương nặng

Bốn học sinh bị thương nặng vì sét đánh ở thị trấn Hindupuram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, giữa lúc trời mưa bão.

Theo India Today ngày 10/6, sét đánh trúng một cây dừa ở Mothukapalli, Hindupuram, bang Andhra Pradesh, giữa trời mưa bão. Do đứng gần cây dừa khi đó, bốn học sinh là Rakesh, Vamsi, Tarun và Praneeth đã bị thương nặng.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Hindupuram và đang được điều trị.

Xem chi tiết

Thế giới

Sét đánh khiến ba người trong một gia đình tử vong

Khi đang đứng dưới cây xoài, 3 người trong một gia đình đã bị sét đánh tử vong. Ngoài ra, hai người khác bị thương.

Theo Dyanmite News ngày 30/5, ba thành viên trong một gia đình, bao gồm một em nhỏ 8 tuổi, tử vong sau khi bị sét đánh tại làng Bara thuộc khu vực đồn cảnh sát Semariya, Rewa, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ).

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng được xác định là Ashish Vasudeva, 32 tuổi, vợ anh là Jyoti Vasudeva, 26 tuổi, và con trai họ là Kishan Vasudeva, 8 tuổi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới