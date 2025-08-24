Rúng động vụ phát hiện thi thể bé trai trong nhà vệ sinh trên tàu

Nhân viên vệ sinh tàu hỏa tại một nhà ga ở Mumbai (Ấn Độ) vô cùng sốc khi phát hiện thi thể một bé trai trong thùng rác nhà vệ sinh trên tàu.

Theo NDTV, khi đang dọn vệ sinh trên toa tàu Kushinagar Express tại ga Lokmanya Tilak ở Kurla, Mumbai, vào sáng 23/8, các nhân viên bàng hoàng phát hiện thi thể một bé trai, được cho là 5 tuổi, trong thùng rác của nhà vệ sinh. Họ vội vàng báo cho ban quản lý nhà ga. Các quan chức đường sắt và cảnh sát sau đó đã tới hiện trường.

Trước đó, vào tối 22/8, mẹ của bé trai đã nộp đơn tố cáo anh họ là Vikash Shah, 25 tuổi ở Surat, Gujarat, về hành vi bắt cóc con trai cô.

Thi thể bé trai được tìm thấy trong thùng rác bên trong nhà vệ sinh trên tàu Kushinagar Express tại Mumbai. Ảnh minh họa: NDTV.

Các nhà điều tra đã xem xét CCTV để tìm hiểu nguyên nhân bé trai tử vong và lý do thi thể bé nằm trong thùng rác nhà vệ sinh trên tàu.

Liên quan đến vụ việc, India Times đưa tin, Vikash Shah bị coi là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc bé trai.

"Vikas đã bỏ trốn. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy anh ta đưa bé trai đi cùng. Đoạn phim giám sát từ ga tàu Surat cho thấy Vikas và bé trai thoải mái đi lại ở nhà ga, không có dấu hiệu sử dụng vũ lực", cảnh sát xác nhận.

"Chuyến tàu phát hiện thi thể không dừng ở Surat hay Dadar. Chúng tôi nghi ngờ Vikas đã đưa bé trai đến Thane, sau đó bỏ thi thể bé vào thùng rác trên tàu tại ga đường sắt Thane", cảnh sát nói thêm.

Hiện chưa rõ động cơ gây án của Vikas. Gia đình cho biết anh ta thỉnh thoảng có biểu hiện bất thường. Vikas được cho là đang chịu áp lực tâm lý do thất nghiệp.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra làm rõ vụ án.

