Tắm ở hố nước mưa trong công trường, 4 trẻ đuối nước tử vong

4 em nhỏ chết đuối sau khi xuống tắm ở hố chứa đầy nước mưa trong một công trường xây dựng ở Ấn Độ.

Theo India Today, vụ việc thương tâm xảy ra tại một công trường đang thi công một phần tuyến đường sắt Wardha–Yavatmal–Nanded, tại Yavatmal, bang Maharashtra, vào ngày 20/8.

Được biết, những hố lớn này được đào để dựng trụ cầu nhưng mưa liên tục suốt cả tuần khiến chúng bị ngập. Tưởng rằng có thể bơi được trong hố nước này, các em nhỏ liền xuống tắm và bị đuối nước.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm ở Ấn Độ. Ảnh: IT.

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng xuống cứu và đưa các em đến Bệnh viện Darwha, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sanjivani ở Yavatmal, nơi các bác sĩ tuyên bố cả 4 em nhỏ đều đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Rehan Aslam Khan (13 tuổi), Golu Pandurang Narnavare (10 tuổi), Somya Satish Khadsan (10 tuổi) và Vaibhav Ashish Bodhle (14 tuổi), đều là cư dân của thị trấn Darwha.

Theo người dân địa phương, không hề có rào chắn an toàn hay biển báo cảnh báo nào được đặt xung quanh khu vực.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Người dân nhanh chóng xuống cứu và đưa các em đến bệnh viện nhưng 4 nạn nhân đã tử vong. Ảnh: IT.

Theo FPJ, thảm kịch này xảy ra trong bối cảnh mưa lũ đang hoành hành khắp bang Maharashtra. Được biết, 10 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn khác do mưa lớn gây ra.

Tại Mumbai, một người chết và một người khác bị thương do cây đổ. Bốn người bị lũ cuốn trôi ở Nanded, trong khi hai người khác thiệt mạng do tường đổ ở Mumbai. Tại Sindhudurg, 2 người chết đuối, và tại Raigad, một trận lở đất đã cướp đi sinh mạng của 1 người.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ