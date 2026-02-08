Hà Nội

Xã hội

Bắt tạm giam đối tượng trốn thuế tổng số tiền hơn 2,1 tỷ ở Ninh Bình

Theo điều tra, Nguyễn Đức Dương che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

capture-1.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương.

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý “Đức Thắng”, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng. Đồng thời thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, không chuyển đến tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Cùng với đó, tuy trên thực tế vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng doanh nghiệp Đức Thắng vẫn thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế (từ tháng 07/2022 đến tháng 05/2024), qua đó che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, có hành vi trốn Thuế GTGT và Thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
