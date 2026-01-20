Hà Nội

Xã hội

Khởi tố “nữ quái” làm hóa đơn giả để trốn thuế

Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.

Hạo Nhiên

Ngày 20/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi về tội “Trốn thuế”.

Theo cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh.

dt-ha-thi-tu-oanh-1768886507303.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Hà Thị Tú Oanh.

Tuy nhiên, để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, đối tượng Hà Thị Tú Oanh đã trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng nhằm che giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài gây thất thu thuế, hành vi của Hà Thị Tú Oanh còn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
