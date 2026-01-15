Khởi tố vợ chồng Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Tập đoàn Cường Minh.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Biên (SN 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, trụ sở tại phường Hạc Thành) về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên, SN 1970 - Phó Tổng Giám đốc Công ty) và Lê Thị Ban (SN 1966, kế toán trưởng Công ty) về cùng tội danh.

3 bị can Vũ Thị Hường, Nguyễn Xuân Biên và Lê Thị Ban (từ trái sang)

Theo công an, từ năm 2019 - 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án gồm: Dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe (còn gọi là chợ mới Phú Sơn) tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành) và Dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III (còn gọi là chợ mới Nam Ngạn) tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa cũ, nay là phường Hàm Rồng.

Công an xác định thời điểm này, bà Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại dự án Chợ mới Phú Sơn và Chợ mới Nam Ngạn đã chỉ đạo kế toán trưởng là bà Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc Công ty Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Công an khám xét trụ sở công ty các bị can.

Riêng đối với Nguyễn Xuân Biên dù biết vợ là Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ nhưng vẫn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.