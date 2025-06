Bắt nóng kẻ gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, rạng sáng 23/6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Đội Cấn (quận Ba Đình) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tang vật là một xe mô tô hiệu Honda Vision.

Các đối tượng và phương tiện liên quan.