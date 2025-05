Bắt đối tượng lẻn vào nhà dân trong đêm để trộm cắp tài sản

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Bốn bị can gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1969, chủ cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ, số 248 phố Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, chủ cửa hàng Gạo Tâm Bình, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng trú tại xã Đức Giang, chuyên kinh doanh bao bì).

Nhóm đối tượng bị khởi tố.