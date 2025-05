Bắt nhóm tuổi teen gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy ở Huế

Ngày 15/3, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 7 đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc…

Các đối tượng trộm cắp tài sản và số tang vật thu giữ.